Tuyển Quản lý Cửa hàng HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG HUẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG HUẾ
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG HUẾ

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG HUẾ

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý Nhà hàng Bếp Huế cơ sở Tân Định, 89 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1 theo bộ chỉ tiêu sau:
1. Quản lý nhân sự & vận hành
Tổ chức, giám sát và đảm bảo đội ngũ nhân viên vận hành theo quy trình của nhà hàng, giám sát chấp hành xử phạt theo quy định.
Phối hợp cùng các bộ phận liên quan xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng món ăn, dịch vụ, bổ sung hoàn thiện quy trình phục vụ chuẩn tại nhà hàng.
Xây dựng đội ngũ nhân sự: tham gia Tuyển dụng, Đào tạo, đề xuất các Chương trình phát triển và kết nối nhân viên.
Đảm bảo các vấn đề về An toàn Vệ sinh thực phẩm, Phòng cháy chữa cháy, An ninh trong lúc vận hành nhà hàng.
Đại diện nhà hàng xử lý các sự cố phát sinh với khách hàng khi nhân viên cấp dưới không giải quyết được.
2. Quản lý tài chính
Phối hợp thực hiện các kế hoạch tài chính từ cấp trên, đảm bảo các chỉ tiêu về doanh số, chi phí.
Nhận báo cáo thu chi hàng ngày từ các bộ phận và theo dõi, giám sát các thu chi đó.
Định kì lập báo cáo, thống kê thu chi, doanh số để trình lên cấp trên.
3. Quản lý tài sản & hàng hóa
Theo dõi tồn kho, đảm bảo duy trì ở định mức tối thiểu, lên kế hoạch thu mua, bổ sung hàng hoá kịp thời và điều chỉnh lại định mức hàng hoá cho phù hợp với từng thời kì nếu cần.
Kiểm soát và tổ chức bảo trì, sửa chữa các thiết bị, máy móc trong nhà hàng.
Lên đề xuất đổi mới, bổ sung các trang thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, nội thất nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của nhà hàng.
4. Báo cáo, kiểm tra, đánh giá

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ có độ tuổi từ 22 đến 29
Ưu tiên ứng viên Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến Nhà hàng/ Khách sạn/ Dịch vụ.
Có thái độ làm việc trung thực, chăm chỉ và tích cực.
Khả năng quan sát khách hàng, thị trường để nắm bắt và đáp ứng kịp thời các nhu cầu hiện hữu.
Kỹ năng xây dựng, phát triển đội ngũ, phân tích và tổng hợp số liệu.
Kỹ năng tạo bầu không khí vui vẻ, hứng khởi mang đến cho khách hàng
Ưu tiên ứng viên có máy tính/ laptop riêng để quản lý vận hành Nhà hàng.
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh, khả năng và kinh nghiệm quản lý trong ngành dịch vụ.

Tại HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG HUẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Đàm phán tăng lương theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đa dạng
Gặp gỡ nhiều thực khách và đối tác nước ngoài giúp cải thiện hiểu biết, khả năng ngoại ngữ và giao tiếp
Miễn phí bữa ăn trong ca làm việc
Lương, thưởng, các chế độ khác được thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG HUẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG HUẾ

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG HUẾ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 89 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

