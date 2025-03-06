Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH K-CLOSET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thu nhập hấp dẫn từ 15 - 20 triệu/ tháng - Thời gian làm việc linh hoạt. - Cơ hội thăng tiến nội bộ, môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý cửa hàng Kcloset

- Thiết lập các mục tiêu kinh doanh dựa trên mục tiêu chung công ty và bộ phận nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh và định hướng của công ty

Cụ thể:

- Lập kế hoạch về doanh số, hàng hóa và ngân sách hàng tháng cho cửa hàng.

- Báo cáo hàng tuần/tháng/quý cho trưởng bộ phận.

- Triển khai các hoạt động, kiểm soát và thúc đẩy tiến độ bán hàng để bám sát target mục tiêu.

- Tuyển dụng, training và phân công công việc cho nhân viên tại cửa hàng.

- Triển khai, hướng dẫn, kiểm soát việc tuân thủ quy trình/ hệ thống của nhân viên trong cửa hàng, đảm bảo mọi hoạt động vận hành trong cửa hàng được thực hiện theo quy trình SOP (hàng hóa, trưng bày, hình ảnh cửa hàng, tác phong nhân viên, ...)

- Huấn luyện, đào tạo các kỹ năng/ nghiệp vụ chuyên môn nhằm phát triển và đảm bảo năng lực thực thi cho đội ngũ nhân viên cửa hàng Kcloset.

- Làm việc chặt chẽ với các đối tác kinh doanh, nhà thầu để xử lý các vấn đề hợp đồng, trao đổi thông tin, xuất/nhập hàng hóa.

- Nhận diện rủi ro và có phản hồi về các vấn đề liên quan đến quy trình đang vận hành.

- Kiểm soát việc thực thi theo đúng ngân sách được duyệt nhằm tối ưu hóa chi phí trên doanh thu.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm cửa hàng trưởng

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến bán hàng/bán lẻ thời trang.

- Kỹ năng Quản lý mục tiêu kinh doanh

- Kỹ năng Lập kế hoạch và quản lý thời gian

- Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET

