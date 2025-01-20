Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty TNHH Cana Young làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Công Ty TNHH Cana Young
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty TNHH Cana Young

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công Ty TNHH Cana Young

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sunlight House

- Số 12 đường số 1, Khu Phố 2, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm một Nhân viên Designer có kinh nghiệm và sáng tạo, chuyên về lĩnh vực làm đẹp và mỹ phẩm để dẫn dắt các hoạt động marketing của công ty. Ứng viên phù hợp cần có kinh nghiệm lâu năm trong việc sáng tạo nội dung và quản lý mạng xã hội, đặc biệt là chạy quảng cáo trên Facebook và Google với từ khóa chính xác cũng như tìm kiếm từ khóa và nội dung văn bản thu hút.
Nhân viên Designer
Công ty chúng tôi hoạt động theo mô hình B2B, chủ yếu nhắm đến các khách hàng OEM và ODM muốn sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu của riêng họ.
1. Nội dung Marketing
• Sản xuất nội dung hiệu suất, bao gồm số lượng bài viết, phương tiện (hình ảnh, clip), trang đích phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
• Tạo ý tưởng, sản xuất nội dung và phát triển các kênh truyền thông xã hội của công ty (Facebook, TikTok, YouTube).
• Phối hợp tạo và quản lý nội dung trên website, fanpage, kịch bản video,...
• Vận hành trang Facebook và chạy quảng cáo trên FB và Google.
• Phân tích thống kê kết quả chạy quảng cáo.
• Quản lý và vận hành các trang cửa hàng trực tuyến (Shopee, Lazada).
Quản lý, cập nhật và vận hành website , homepage của công ty
2. Tạo hình ảnh nội dung và chỉnh sửa thiết kế bao bì

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Cana Young Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cana Young

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cana Young

Công Ty TNHH Cana Young

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 4, 773 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

