Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty TNHH Cana Young làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm một Nhân viên Designer có kinh nghiệm và sáng tạo, chuyên về lĩnh vực làm đẹp và mỹ phẩm để dẫn dắt các hoạt động marketing của công ty. Ứng viên phù hợp cần có kinh nghiệm lâu năm trong việc sáng tạo nội dung và quản lý mạng xã hội, đặc biệt là chạy quảng cáo trên Facebook và Google với từ khóa chính xác cũng như tìm kiếm từ khóa và nội dung văn bản thu hút.

Nhân viên Designer

Công ty chúng tôi hoạt động theo mô hình B2B, chủ yếu nhắm đến các khách hàng OEM và ODM muốn sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu của riêng họ.

1. Nội dung Marketing

• Sản xuất nội dung hiệu suất, bao gồm số lượng bài viết, phương tiện (hình ảnh, clip), trang đích phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

• Tạo ý tưởng, sản xuất nội dung và phát triển các kênh truyền thông xã hội của công ty (Facebook, TikTok, YouTube).

• Phối hợp tạo và quản lý nội dung trên website, fanpage, kịch bản video,...

• Vận hành trang Facebook và chạy quảng cáo trên FB và Google.

• Phân tích thống kê kết quả chạy quảng cáo.

• Quản lý và vận hành các trang cửa hàng trực tuyến (Shopee, Lazada).

Quản lý, cập nhật và vận hành website , homepage của công ty

2. Tạo hình ảnh nội dung và chỉnh sửa thiết kế bao bì