Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company
- Đồng Nai:
- Đồng Nai
- Bà Rịa
- Vũng Tàu
- Bình Thuận
Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Mục tiêu:
Chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Khối NHBL/Auto/Mortgage đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
Trách nhiệm:
Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, các đối tác kinh doanh và các bên liên quan để thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm phát triển thị trường, duy trì cơ sở khách hàng hiện hữu và mở rộng mạng lưới khách hàng cho hoạt động kinh doanh của Khối NHBL; Thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Khối NHBL đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao; Xác minh, tìm hiểu thông tin khách hàng, lập tờ trình và hoàn thiện các hồ sơ tín dụng liên quan đồng thời trình các cấp thẩm định, phê duyệt theo quy định của VIB; Kiểm tra và giám sát các khoản vay sau giải ngân, quản lý và theo dõi việc nhắc nợ, thu hồi nợ của khách hàng để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững; Tham gia các cuộc họp bán hàng và dịch vụ (SSM), các chương trình đào tạo để nâng cao năng suất, hiệu quả bán hàng và nâng cao năng lực cho cá nhân; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính;
Tối thiểu 5-6 năm (SERM)/3-4 năm (SRM)/2 năm (RM) /ưu tiên có kinh nghiệm (ARM) trong lĩnh vực thẩm định cho vay và phát triển khách hàng;
Am hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh bán lẻ của ngân hàng và môi trường kinh doanh bán lẻ của địa phương;
Am hiểu sản phẩm dịch vụ ngân hàng và kiến thức tín dụng tốt;
Có khả năng ứng dụng mô hình bán hàng và dịch vụ mới;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và bán hàng tốt;
Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao;
Kỹ năng tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Ký HĐLĐ chính thức với VIB
Chế độ BHXH full 100%
Ngày phép 15 ngày/năm & ngày lễ theo quy định luật lao động
Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc
Lộ trình thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
