Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TM WINE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 76A Út Tịch - P.4 - Q. Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Hiểu văn hóa, định hướng và chiến lược phát triển của Công ty.

- Phụ trách quản lý đội nhóm kinh doanh của công ty.

- Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chính sách, phương án kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu doanh số của bộ phận.

- Chuẩn bị các kế hoạch/ phương án tiếp cận, trực tiếp gặp gỡ, đàm phán với khách hàng

- Hoạch định chiến lược phát triển cơ cấu, chất lượng nhân sự của bộ phận.

- Đào tạo nhân viên về kiến thức sản phẩm/văn hóa công ty/trách nhiệm công việc/kỹ năng bán hàng.

- Theo dõi, đôn đốc việc thu hồi công nợ của bộ phận.

- Đề xuất các phương án, biện pháp thúc đẩy kinh doanh trong khu vực;

- Báo cáo công việc định kỳ và thực hiện những nhiệm vụ khác do cấp trên giao

- Phối hợp với bộ phận Marketing để đưa ra những chính sách hỗ trợ bán hàng, các chương trình Trade Marketing (Khuyến mãi, sự kiện...) phù hợp với từng kênh bán hàng cụ thế.

- Phân tích, tìm hiểu về xu hướng tiêu dùng rượu của thị trường; Phối hợp với các bộ phận để đưa ra các sản phẩm phù hợp với thị hiếu để đa dạng hóa sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí kinh doanh Công ty đang hướng tới.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của công việc/Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí tương đương.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B, rượu vang và horeca.

- Tổ chức, điều phối và quản lí công việc tốt.

- Phân tích, đánh giá đối thủ cạnh tranh và thị trường.

- Phong thái chuyên nghiệp. Biết cách gây ấn tượng với đối phương khi giao tiếp.

- Có khả năng làm việc với cường độ cao.

- Có nguyện vọng & định hướng phát triển công việc lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM WINE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 15.000.000 – 20.000.000 + + Chưa bao gồm các khoản thưởng KPI khác)

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng thứ 7 (Sáng: 8h00-12h00, Chiều: 13h00-17h00)

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo qui định của nhà nước.

- Lương tháng 13. Thưởng lễ tết, hiếu hỷ, ...

- Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng.

- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.

- Teambuilding, du lịch hàng năm.

- Chính sách mua hàng ưu đãi với giá nhân viên.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

