Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THĂNG LONG ĐẦU TƯ DỊCH VỤ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THĂNG LONG ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 10/4 Nguyễn Cảnh Dị, phường 4, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Quản lý tài khoản bán hàng online của công ty trên sàn Thương mại điện tử Amazon, Ebay, Etsy
Đề xuất chương trình, kế hoạch truyền thông để tiếp cận khách hàng và kinh doanh hiệu quả trên các sàn Thương Mại Điện Tử Amazon, Etsy, Ebay, Alibaba
Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách hàng để xây dựng content thu hút khách hàng tiềm năng
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng khối Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing
Có kinh nghiệm làm việc trên các sàn Thương mại điện tử 1 năm trở lên (ưu tiên kinh nghiệm trên các sàn quốc tế Amazon, Etsy)
Tiếng anh đọc viết tốt
Yêu thích công việc kinh doanh
Trung thực, ham học hỏi, chủ động trong công việc.
Biết những kĩ năng cơ bản về content, chỉnh sửa video, ảnh, xuất nhập khẩu là một lợi thế
Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, làm việc với khách hàng. Và sẵn sàng hỗ trợ mọi người để hoàn thành công việc chung.
Có kỹ năng excel, word cơ bản, thao tác máy tính nhanh.
Tại CÔNG TY TNHH THĂNG LONG ĐẦU TƯ DỊCH VỤ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 8 -10 triệu tuỳ theo năng lực và thưởng theo KPI
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, đồng nghiệp nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ.
Có lộ trình thăng tiến cho nhân viên gắn bó và có năng lực.
Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao Động.
Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng thứ 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THĂNG LONG ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
