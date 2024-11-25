Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THĂNG LONG ĐẦU TƯ DỊCH VỤ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10/4 Nguyễn Cảnh Dị, phường 4, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Quản lý tài khoản bán hàng online của công ty trên sàn Thương mại điện tử Amazon, Ebay, Etsy

Đề xuất chương trình, kế hoạch truyền thông để tiếp cận khách hàng và kinh doanh hiệu quả trên các sàn Thương Mại Điện Tử Amazon, Etsy, Ebay, Alibaba

Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách hàng để xây dựng content thu hút khách hàng tiềm năng

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Sinh viên đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng khối Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing

Có kinh nghiệm làm việc trên các sàn Thương mại điện tử 1 năm trở lên (ưu tiên kinh nghiệm trên các sàn quốc tế Amazon, Etsy)

Tiếng anh đọc viết tốt

Yêu thích công việc kinh doanh

Trung thực, ham học hỏi, chủ động trong công việc.

Biết những kĩ năng cơ bản về content, chỉnh sửa video, ảnh, xuất nhập khẩu là một lợi thế

Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, làm việc với khách hàng. Và sẵn sàng hỗ trợ mọi người để hoàn thành công việc chung.

Có kỹ năng excel, word cơ bản, thao tác máy tính nhanh.

Mức lương từ 8 -10 triệu tuỳ theo năng lực và thưởng theo KPI

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, đồng nghiệp nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ.

Có lộ trình thăng tiến cho nhân viên gắn bó và có năng lực.

Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao Động.

Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng thứ 13

