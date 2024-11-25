Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY XE ĐIỆN VIỆT THANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY XE ĐIỆN VIỆT THANH
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY XE ĐIỆN VIỆT THANH

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Mai ...và 2 địa điểm khác, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Quản lý nhân viên:
- Chịu trách nhiệm quản lý trang thiết bị, hàng hóa, nhân viên tại chi nhánh
- Kiểm soát, kiểm tra, giám sát các công việc của nhân viên tại chi nhánh
- Sắp xếp điều phối công việc nhân viên tại chi nhánh
- Giải quyết các tranh chấp khiếu nại tại chi nhánh
2. Quản lý bán hàng:
- Nắm vững toàn bộ danh mục sản phẩm: thương hiệu, giá bán, chính sách bảo hành
- Tư vấn bán hàng xe máy, xe điện, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa xe
- Kiểm soát xuất nhập tồn hàng hóa
- Nộp doanh thu bán hàng về tài khoản công ty
- Đăng bài và trả lời giải đáp thắc mắc cho khách qua zalo, page, web, số hotline...
- Hỗ trợ xử lý các thủ tục bán hàng cho khách trên kiotviet
- Hướng dẫn sử dụng khi bàn giao xe cho khách, hỗ trợ giao xe cho khách
- Hỗ trợ kỹ thuật kiểm tra sửa chữa bảo hành trang thiết bị phụ tùng xe khi cần thiết
- Thực hiện kiểm kê hàng hóa định kỳ
- Các công việc khác.... được Ban Giám Đốc giao

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 20-33 tuổi, có tinh thần “máu lửa”, nhiệt huyết tìm kiếm nguồn khách hàng mới, gia tăng doanh thu cửa hàng.
- Có kinh nghiệm bán hàng, quản lý nhân viên, điều hành công việc tại cửa hàng, hiểu biết lĩnh vực xe điện, xe máy là một lợi thế.
- Biết tin học văn phòng (Excel), biết phần mềm bán hàng Kiotviet là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY XE ĐIỆN VIỆT THANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10 Triệu đồng/tháng (Cộng thưởng doanh thu hàng tháng 1-5tr)
- Tham gia du lịch cùng công ty 1 lần /1 năm
- Bảo hiểm xã hội sẽ trao đổi khi phỏng vấn
- Chế độ thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty
- Tháng làm 28 công, ngày làm 10 tiếng, nghỉ trưa 1h30’

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY XE ĐIỆN VIỆT THANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội

