Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Căn hộ số A2 LAKE VIEW 3, thuộc dự án nhà ở tại lô 3.2, khu đô thị mới Thủ Thiêm , Phường Thủ Thiêm, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tham gia hỗ trợ và giám sát hoạt động tại showroom

2. Xây dựng chương trình marketing, lên kế hoạch bán hàng, xây dựng và phát triển các kênh bán hàng

3. Thúc đẩy bán hàng, đảm bảo đạt mục tiêu doanh số tháng/ quý/ năm đã cam kết với Ban Giám đốc.

4. Xử lý mọi vấn đề phát sinh ở showroom

5. Quản lý nhân sự showroom

6. Chịu trách nhiệm về quy định vệ sinh – trưng bày

7. Đồng hành cùng các sự kiện của Công ty do cấp trên chỉ đạo

8. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý cấp trên và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 5 năm vị trí tương đương, am hiểu vật liệu Nội thất, lĩnh vực Xây dựng, BĐS

Ưu cầu biết tiếng Trung

Khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý công việc và nhân sự tốt

Trung thực, cầu tiến, tự tin, sáng tạo và chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận tùy theo năng lực từng ứng viên

Tháng lương 13, BHXH đầy đủ

Các phúc lợi khác theo quy chế công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam

