Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Căn hộ số A2 LAKE VIEW 3, thuộc dự án nhà ở tại lô 3.2, khu đô thị mới Thủ Thiêm , Phường Thủ Thiêm, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tham gia hỗ trợ và giám sát hoạt động tại showroom
2. Xây dựng chương trình marketing, lên kế hoạch bán hàng, xây dựng và phát triển các kênh bán hàng
3. Thúc đẩy bán hàng, đảm bảo đạt mục tiêu doanh số tháng/ quý/ năm đã cam kết với Ban Giám đốc.
4. Xử lý mọi vấn đề phát sinh ở showroom
5. Quản lý nhân sự showroom
6. Chịu trách nhiệm về quy định vệ sinh – trưng bày
7. Đồng hành cùng các sự kiện của Công ty do cấp trên chỉ đạo
8. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý cấp trên và Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu cầu biết tiếng Trung
Khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý công việc và nhân sự tốt
Trung thực, cầu tiến, tự tin, sáng tạo và chịu được áp lực công việc
Tại Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Tháng lương 13, BHXH đầy đủ
Các phúc lợi khác theo quy chế công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
