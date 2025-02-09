Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thu nhập trung bình từ 16.000.000đ - 25.000.000đ/tháng. - Phụ cấp theo chức năng nhiệm vụ. - Thưởng vượt doanh thu. - Thưởng Lễ, Tết, thưởng khác. - Chế độ nghỉ phép, hoạt động Teambuilding hàng năm, Sinh nhật Công ty., Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

Đảm bảo doanh thu khoán theo khu vực/ số lượng cửa hàng được phân công.

Đảm bảo các hoạt động vận hành theo tiêu chuẩn từ hình ảnh, hàng hóa, chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng,...

Căn cứ bảng kế hoạch kinh doanh để lập kế hoạch KPI và triển khai công việc cụ thể.

Đôn đốc các điểm bán theo đuổi và hoàn thành mục tiêu doanh số.

Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo nhân viên nắm vững kiến thức, kỹ năng bán hàng, chốt sales tại các điểm bán phụ trách.

Theo dõi, giám sát nội bộ và kiểm tra việc thực hiện đúng quy định, nội quy tại cửa hàng theo biểu mẫu.

Giám sát chương trình Marketing và các chi phí hoạt động của từng điểm bán phụ trách.

Thường xuyên kiểm tra, điều phối việc luân chuyển hàng hóa phù hợp với tình hình tiêu thụ thực tế.

Phân công, giao việc và đánh giá chất lượng công việc nhân viên cấp dưới.

Tìm hiểu thông tin đối thủ cạnh tranh.

Trực tiếp làm việc với cơ quan chức năng sở tại: QLTT, Sở Công thương, liên ngành,...

Sẵn sàng các nhiệm vụ khác: Set up cửa hàng mới khi được giao, phối hợp các bộ phận liên quan đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu...

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ từ 30 - 40 tuổi, có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên cấp Quản lý trong ngành Thời trang là một lợi thế.

Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, thương mại hoặc Quản trị Kinh doanh.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý phát sinh.

Thành thạo tin học văn phòng và sử dụng phần mềm bán hàng.

Nhiệt huyết, trung thực, kiên định, tinh thần trách nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 16 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

