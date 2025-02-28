Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CHB FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH CHB FOOD
- Hà Nội: – Có hỗ trợ ăn – Môi trường làm việc năng động, thân thiện. – Thưởng lễ tết, doanh thu, tháng lương 13 theo quy chế tại công ty. – Được hưởng chế độ BHXH theo quy định. – Được tham gia liên hoan các chương trình, sự kiện cùng toàn thể CBLĐ của CTY. – Tham gia Team Building, du lịch 1 lần/năm theo định kỳ., Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và giám sát toàn bộ vận hành của cửa hàng.
Tuân thủ những chính sách, quy trình để đạt chỉ tiêu doanh số cửa hàng.
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên
Kiểm soát hàng hóa tồn kho, trưng bày và dịch vụ khách hàng.
Quản lý doanh thu, tài chính và tối ưu hóa hiệu quả.
Triển khai các chương trình khuyến mãi, an toàn và vệ sinh cửa hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng lãnh đạo tốt & Khả năng quản lý hoạt động cửa hàng một cách độc lập.
Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch.
Làm việc theo ca luân phiên: Toàn thời gian: 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần
Sẵn sàng làm việc theo ca và Di chuyển khu vực HN (nếu có).
Thân thiện, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.
Tại CÔNG TY TNHH CHB FOOD Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 14 - 16 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHB FOOD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
