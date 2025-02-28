Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CHB FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: – Có hỗ trợ ăn – Môi trường làm việc năng động, thân thiện. – Thưởng lễ tết, doanh thu, tháng lương 13 theo quy chế tại công ty. – Được hưởng chế độ BHXH theo quy định. – Được tham gia liên hoan các chương trình, sự kiện cùng toàn thể CBLĐ của CTY. – Tham gia Team Building, du lịch 1 lần/năm theo định kỳ., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và giám sát toàn bộ vận hành của cửa hàng.

Tuân thủ những chính sách, quy trình để đạt chỉ tiêu doanh số cửa hàng.

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên

Kiểm soát hàng hóa tồn kho, trưng bày và dịch vụ khách hàng.

Quản lý doanh thu, tài chính và tối ưu hóa hiệu quả.

Triển khai các chương trình khuyến mãi, an toàn và vệ sinh cửa hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ít nhất 1 năm kinh nghiệm ngành F&B

Khả năng lãnh đạo tốt & Khả năng quản lý hoạt động cửa hàng một cách độc lập.

Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch.

Làm việc theo ca luân phiên: Toàn thời gian: 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần

Sẵn sàng làm việc theo ca và Di chuyển khu vực HN (nếu có).

Thân thiện, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH CHB FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 14 - 16 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHB FOOD

