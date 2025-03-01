Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED
- Hà Nội: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng theo % doanh số
- Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH theo quy định ngay sau khi kết thúc thử việc
- Tăng lương, thưởng xứng đáng theo năng lực
- Được làm việc và học hỏi trong môi trường năng động, nhiệt huyết, văn minh và công bằng
- Thưởng các ngày lễ, tết, trung thu,sinh nhật,...theo quy chế của công ty, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách thầu toàn miền bắc
- Quản lý, theo dõi, hỗ trợ công việc của từng nhân viên kinh doanh trong nhóm,quản lý các chính sách chăm sóc khách hàng
- Cập nhật hoạt động thầu của toàn miền bắc
- Xây dựng được tiến độ mở rộng địa bàn, phát triển tăng trưởng các địa bàn đã có.
- Quan sát thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất chính sách và chiến lược kịp thời
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng quản lý nhân sự,có kỹ năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề.
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
