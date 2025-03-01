Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng theo % doanh số

- Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH theo quy định ngay sau khi kết thúc thử việc

- Tăng lương, thưởng xứng đáng theo năng lực

- Được làm việc và học hỏi trong môi trường năng động, nhiệt huyết, văn minh và công bằng

- Thưởng các ngày lễ, tết, trung thu,sinh nhật,...theo quy chế của công ty, Quận Thanh Xuân