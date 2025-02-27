Tuyển Quản lý Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà máy tại Quán Gánh, Duyên Thái, KM11+500 QL1, Thường Tín, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

Quản lý quy trình sản xuất, quy cách sản phẩm ( Sản phẩm máy móc, điện máy)

Giám sát test mẫu, thí nghiệm

Tham mưu việc thiết kế, xây dựng các sản phẩm mới

Và một số công việc khác

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học một trong các chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật,... có biết tiếng anh cơ bản

Yêu thích công việc kỹ thuật, thích sáng tạo

Đa năng trong công việc, sẵn sàng học hỏi

Tại Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Tết, thưởng lễ theo quy định của Viện ( là tổ chức khoa học và công nghệ)

Chế độ: ăn trưa+ bảo hiểm+ công tác phí ( nếu có)

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội phát triển toàn diện khả năng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo

