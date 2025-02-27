Tuyển Quản lý Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà máy tại Quán Gánh, Duyên Thái, KM11+500 QL1, Thường Tín, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Quản lý quy trình sản xuất, quy cách sản phẩm ( Sản phẩm máy móc, điện máy)
Giám sát test mẫu, thí nghiệm
Tham mưu việc thiết kế, xây dựng các sản phẩm mới
Và một số công việc khác

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học một trong các chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật,... có biết tiếng anh cơ bản
Yêu thích công việc kỹ thuật, thích sáng tạo
Đa năng trong công việc, sẵn sàng học hỏi

Tại Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Tết, thưởng lễ theo quy định của Viện ( là tổ chức khoa học và công nghệ)
Chế độ: ăn trưa+ bảo hiểm+ công tác phí ( nếu có)
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội phát triển toàn diện khả năng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK11, TT03, KĐT Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

