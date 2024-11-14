Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO CƠ KHÍ TOÀN Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO CƠ KHÍ TOÀN Á
- Hà Nội: 115A Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
- Kinh doanh các sản phẩm: bình lọc inox, bồn bể công nghiệp và phát triển thị trường ống và phụ kiện inox
-Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho đội nhóm để hoàn thành chỉ tiêu doanh số, KPIs
-Hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng
-Chịu trách nhiệm đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.
- Thúc đẩy các bạn trưởng nhóm quản lý team và triển khai kế hoạch bán hàng
-Duy trì mối quan hệ với các phòng ban để thúc đẩy hoạt động cho công ty
-Giới thiệu, hướng dẫn và tư vấn các thông tin liên quan đến sản phẩm, dự án cho khách hàng.
- Có kinh nghiệm từ 2-3 năm tại vị trí tương đương.
- Có khả năng lãnh đạo và lập kế hoạch.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO CƠ KHÍ TOÀN Á Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, theo chế độ Pháp Luật
- Thưởng các ngày Lễ/Tết,....
- Đóng BHXH sau thời gian thử việc.
- Được làm việc trong một môi trường trẻ trung, năng động, có khả năng thăng tiến cao
- Làm việc trong môi trường ổn định.
- Cơ hội phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO CƠ KHÍ TOÀN Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
