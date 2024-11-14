Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO CƠ KHÍ TOÀN Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 115A Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Kinh doanh các sản phẩm: bình lọc inox, bồn bể công nghiệp và phát triển thị trường ống và phụ kiện inox

-Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho đội nhóm để hoàn thành chỉ tiêu doanh số, KPIs

-Hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng

-Chịu trách nhiệm đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

- Thúc đẩy các bạn trưởng nhóm quản lý team và triển khai kế hoạch bán hàng

-Duy trì mối quan hệ với các phòng ban để thúc đẩy hoạt động cho công ty

-Giới thiệu, hướng dẫn và tư vấn các thông tin liên quan đến sản phẩm, dự án cho khách hàng.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan.

- Có kinh nghiệm từ 2-3 năm tại vị trí tương đương.

- Có khả năng lãnh đạo và lập kế hoạch.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO CƠ KHÍ TOÀN Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20 triệu - 40 triệu = 12 - 20 triệu (Lương cứng + Phụ cấp) + KPI theo doanh số ( không hạn chế thu nhập).

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, theo chế độ Pháp Luật

- Thưởng các ngày Lễ/Tết,....

- Đóng BHXH sau thời gian thử việc.

- Được làm việc trong một môi trường trẻ trung, năng động, có khả năng thăng tiến cao

- Làm việc trong môi trường ổn định.

- Cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO CƠ KHÍ TOÀN Á

