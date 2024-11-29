Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH STREAMCAST ASIA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: D - 00.04 & D - 00.05 , Tầng trệt, Tháp D, Chung cư Sadora, Số 2 Đường 13, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm một Sales Manager có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối hàng công nghệ, audio, healthtech và phụ kiện điện thoại. Người đảm nhận vị trí này sẽ chịu trách nhiệm về doanh số toàn công ty và thực thi các chiến lược kinh doanh do ban lãnh đạo đề ra.

We are looking for a Sales Manager with experience in distributing technology products, audio, healthtech, and phone accessories. This role will be responsible for the company's overall sales and executing the business strategies set by the leadership team.

Nhiệm vụ chính/ Key Responsibilities:

- Đảm bảo đạt được các mục tiêu doanh số đã đặt ra cho toàn công ty.

Ensure that the sales targets set for the company are met.

- Quản lý và phát triển đội ngũ bán hàng lên đến 10 người, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và đánh giá hiệu suất.

Manage and develop a sales team of up to 10 people, including recruitment, training, and performance evaluation.

- Thiết lập và thực hiện các chiến lược kinh doanh hiệu quả để mở rộng thị trường.

Establish and implement effective business strategies to expand the market.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng là cửa hàng điện máy, chuỗi điện thoại, cửa hàng audio và cửa hàng bán phụ kiện.

Build and maintain relationships with customers such as electronics stores, phone chains, audio shops, and accessory retailers.

- Phân tích dữ liệu thị trường và doanh số để điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

Analyze market data and sales figures to adjust strategies as needed.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.

Collaborate closely with other departments to ensure a smooth sales process.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Bachelor’s degree in Economics, Business Administration, or a related field.

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối hàng công nghệ, audio, healthtech và phụ kiện điện thoại.

At least 5 years of experience in distributing technology products, audio, healthtech, and phone accessories.

- Kinh nghiệm quản lý đội ngũ bán hàng từ 5-10 người.

Experience managing a sales team of 5-10 people.

- Có mối quan hệ tốt với khách hàng trong các lĩnh vực liên quan.

Strong relationships with customers in the relevant industries.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và lãnh đạo xuất sắc.

Excellent communication, persuasion, and leadership skills.

- Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Strong analytical and problem-solving skills.

Tại CÔNG TY TNHH STREAMCAST ASIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Competitive salary and attractive benefits package.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Career development and advancement opportunities.

- Môi trường làm việc năng động.

A dynamic work environment.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STREAMCAST ASIA VIỆT NAM

