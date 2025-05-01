Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH HAPPYNUTS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68 Đường số 11, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Sales Manager

Tuyển dụng và xây dựng đội ngũ bán hàng của phòng kinh doanh.

Lập kế hoạch & chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của phòng kinh doanh, theo dõi doanh số của phòng theo ngày, tuần & tháng.

Hướng dẫn và hỗ trợ đội ngũ bên dưới bán hàng.

Marketing Leads: Phối hợp với phòng Marketing để xây dựng tệp KHTN cho công ty.

Sales Networks: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng (khách hàng mới) cho công ty.

Tư vấn bán hàng qua điện thoại/email/gặp gỡ trực tiếp/khảo sát thực tế/lên kế hoạch demo.

Set up và thực hiện cuộc hẹn với các khách hàng tiềm năng trực tiếp hoặc qua các nền tảng online (Zoom, Google Meet, Zalo, WhatsApp...).

Tham gia các buổi kết nối kinh doanh hoặc các hội chợ trưng bày sản phẩm và bán hàng (nếu có).

Chăm sóc các khách hàng hiện tại để duy trì mối quan hệ, thúc đẩy việc tái kí hợp đồng hoặc tái mua hàng.

Nhập liệu data lên hệ thống CRM.

Kết hợp cùng bộ phận Vận hành và Kho để theo dõi tiến trình đơn hàng đến tay khách hàng.

Làm báo cáo theo ngày, tuần & tháng.

Các công việc khác được giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm mảng khách hàng doanh nghiệp (B2B), đặc biệt là mảng quà tặng doanh nghiệp hoặc hạt dinh dưỡng.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales Manager.

Có kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh cho phòng ban.

Có kỹ năng tuyển dụng hiệu quả.

Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội nhóm.

Có kỹ năng giao tiếp ngắn gọn, súc tích hiệu quả.

Nhanh nhạy và nhạy bén với thị trường.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có gu thẩm mỹ tinh tế và từng làm ở mảng hạt dinh dưỡng là một lợi thế.

Trung thực, thân thiện và vui vẻ.

Tinh thần tích cực & thái độ can-do.

Có kĩ năng lắng nghe và giải quyết vấn đề.

Ham học hỏi.

Hướng đến mục tiêu.

Tại CÔNG TY TNHH HAPPYNUTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có khả năng gia tăng thu nhập 1 cách nhanh chóng với hoa hồng hấp dẫn. Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ hàng năm.

Lương theo năng lực (thoả thuận) + Bonus + Thưởng theo hiệu quả Kinh doanh của Công ty.

Tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ của Nhà nước ban hành.

Cơ hội thăng tiến vượt trội, phù hợp năng lực. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

Nghỉ phép: 12 ngày/năm.

Được thường xuyên đào tạo, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, kĩ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng, hoàn thiện kỹ năng bản thân.

Du lịch cùng công ty hàng năm.

Nghỉ trưa: từ 12h - 13h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAPPYNUTS VIỆT NAM

