Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ DIGI ADS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu

Mức lương 3 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Part - TIme (3.000.000 VNĐ), Full - Time (5.000.000 - 7.000.000 VNĐ) Lương và Thưởng theo năng lực và chất lượng công việc được giao Hoa hồng dự án khi đạt KPIs Được đào tạo chuyên sâu về chiến lược, kế hoạch marketing Làm việc trực tiếp với TikTok, cập nhật các diễn biến mới nhất của TikTok Làm việc trong môi trường năng động Được hướng dẫn từ đầu nếu chưa có kinh nghiệm. Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty., Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 3 - 7 Triệu

Tìm kiếm, cập nhật thông tin chi tiết về khách hàng, đối tác có nhu cầu sử dụng các dịch vụ marketing trên tiktok (xây kênh, vận hành shop, chạy ads) từ nhiều nguồn.

Phối hợp với bộ phận account và Plan marketing lên kế hoạch, giải pháp sơ bộ phù hợp với mục tiêu kinh doanh, truyền thông của khách hàng để có thể mời được khách hàng sử dụng dịch vụ

Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng & chăm sóc khách hàng.

Phối hợp cùng bộ phận khác nhằm mang đến lợi ích và hiệu quả tối đa trong triển khai dự án với khách hàng.

Quản lý dữ liệu khách hàng theo sự phân công từ bộ phận quản lý.

Duy trì phát triển mạng lưới khách hàng, đối tác.

Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm cuối, đã tốt nghiệp các trường Đại học/ Cao đẳng khối ngành QTKD, Marketing

Có đam mê với công việc sale, marketing sáng tạo.

Tự tin trong giao tiếp. Có kỹ năng thuyết phục là điểm cộng lớn

Khả năng tổ chức công việc và quản lý thời gian tốt.

Khả năng giao tiếp rành mạch, rõ ràng.

Có thái độ chủ động, ham học hỏi và có ý thức nâng cao kiến thức và kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ DIGI ADS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 3 - 7 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ DIGI ADS

