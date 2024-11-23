Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE

Sales Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 20 phố Đồng Bát, Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Nghiên cứu xu hướng, tìm kiếm ý tưởng và phân tích thị trường về các mẫu/sản phẩm POD tiềm năng đối với thị trường Âu Mỹ
- Nắm bắt xu hướng tạo idea sản phẩm theo nhu cầu cho thị trường US, EU.
- Lên ý tưởng sản phẩm pod trên nền tảng etsy, tiktok
- Phối hợp với các bộ phận liên quan (designer, support) để hoàn thiện sản phẩm và đưa ra ngoài thị trường.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên nữ sinh năm 1996 - 2003, tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên
- Có khả năng sử dụng Tiếng Anh (Tương đương TOEIC > 650)
- Có kinh nghiệm Seller Etsy, TikTok là một lợi thế
- Không có kinh nghiệm được cầm tay chỉ việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7-15M. Ứng viên phỏng vấn theo năng lực + thưởng KPI
- Xét tăng lương định kỳ 3-6 tháng/1 lần theo năng lực
- Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe và máy tính làm việc
- Thưởng tháng, thưởng năm, thưởng hiệu quả và thưởng các ngày lễ tết.
- Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng
- Được đóng BHXH theo quy định của Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 Đồng Bát, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

