Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH Công nghệ Băng tải làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11B ngõ 108B Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, bao gồm Máy lọc nước Ion Kiềm và Máy khử khuẩn Ozone đến khách hàng.

Máy lọc nước Ion Kiềm

Máy khử khuẩn Ozone

Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng lâu dài và bền vững.

Tìm kiếm, phát triển thị trường mới và mở rộng khách hàng tiềm năng.

Thực hiện các chỉ tiêu doanh số và đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Nam/Nữ, độ tuổi từ 25-35.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

Năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc, luôn duy trì thái độ chuyên nghiệp.

Sẵn sàng đối mặt với thử thách và luôn nỗ lực hoàn thành mục tiêu công việc.

Có tinh thần làm việc nhóm, trách nhiệm cao và kiên nhẫn trong công việc.

Tại Công ty TNHH Công nghệ Băng tải Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng, phát triển bản thân.

Chế độ đào tạo và hỗ trợ liên tục để bạn phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

Thu nhập hấp dẫn trên 50 triệu đồng (bao gồm lương cơ bản, phụ cấp và % hoa hồng sản phẩm).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Băng tải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin