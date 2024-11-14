Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE
Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 16 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Đến 12 Triệu
Khai thác khách hàng mới bằng email marketing
Hỗ trợ dịch tài liệu tiếng Nhật
Tạo tài liệu sale, tham gia các công việc trong team Sales & Marketing
Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Nhật N4 trở lên
Nhiệt huyết, hòa đồng, năng động, có trách nhiệm, tinh thần ham học hỏi.
Đi làm fulltime
Nhiệt huyết, hòa đồng, năng động, có trách nhiệm, tinh thần ham học hỏi.
Đi làm fulltime
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương tháng cạnh tranh: up to 12,000,000 VNĐ Gross, tháng lương thứ 13, và incentive cuối năm (dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của Công ty).
up to 12,000,000 VNĐ Gross
Trợ cấp ăn trưa
Review tăng lương 2 lần/1 năm
Ngày nghỉ cố định: T7, CN và các ngày Quốc lễ theo Quy định của Nhà nước.
Được quyền xây dựng các chính sách Đãi ngộ nâng cao giá trị của Doanh nghiệp và tham gia các khóa đào tạo
Được đội ngũ Nhân sự nhiều kinh nghiệm hiện tại của Công ty trực tiếp hỗ trợ và đào tạo
Được tham gia nghỉ mát hàng năm theo chính sách của Công ty.
Môi trường trẻ, hòa đồng, thoải mái, chế độ làm việc linh hoạt, nhiều hoạt động event, party, team building
Được cấp laptop, màn hình và các thiết bị làm việc hiện đại phục vụ cho công việc
Các chế độ bảo hiểm theo Quy định của Luật Lao Động Việt Nam hiện hành
Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?
Nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật
Không Overtime, work-life balance
Cơ hội làm việc với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, sáng tạo, đam mê
Heligate đã, đang và sẽ đầu tư mạnh cho hoạt động Branding và hoạt động Nội bộ. Công ty sẵn sàng trao cho bạn cơ hội để thử thách với việc xây dựng và định hình Văn hóa doanh nghiệp ngày một rõ nét, nâng cao chuyên môn và kinh nghiệm cho bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE
