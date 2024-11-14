Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Đến 12 Triệu

Khai thác khách hàng mới bằng email marketing

Hỗ trợ dịch tài liệu tiếng Nhật

Tạo tài liệu sale, tham gia các công việc trong team Sales & Marketing

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật N4 trở lên

Nhiệt huyết, hòa đồng, năng động, có trách nhiệm, tinh thần ham học hỏi.

Đi làm fulltime

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tháng cạnh tranh: up to 12,000,000 VNĐ Gross, tháng lương thứ 13, và incentive cuối năm (dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của Công ty).

up to 12,000,000 VNĐ Gross

Trợ cấp ăn trưa

Review tăng lương 2 lần/1 năm

Ngày nghỉ cố định: T7, CN và các ngày Quốc lễ theo Quy định của Nhà nước.

Được quyền xây dựng các chính sách Đãi ngộ nâng cao giá trị của Doanh nghiệp và tham gia các khóa đào tạo

Được đội ngũ Nhân sự nhiều kinh nghiệm hiện tại của Công ty trực tiếp hỗ trợ và đào tạo

Được tham gia nghỉ mát hàng năm theo chính sách của Công ty.

Môi trường trẻ, hòa đồng, thoải mái, chế độ làm việc linh hoạt, nhiều hoạt động event, party, team building

Được cấp laptop, màn hình và các thiết bị làm việc hiện đại phục vụ cho công việc

Các chế độ bảo hiểm theo Quy định của Luật Lao Động Việt Nam hiện hành

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật

Không Overtime, work-life balance

Cơ hội làm việc với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, sáng tạo, đam mê

Heligate đã, đang và sẽ đầu tư mạnh cho hoạt động Branding và hoạt động Nội bộ. Công ty sẵn sàng trao cho bạn cơ hội để thử thách với việc xây dựng và định hình Văn hóa doanh nghiệp ngày một rõ nét, nâng cao chuyên môn và kinh nghiệm cho bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE

