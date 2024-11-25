Tuyển Sales Marketing BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9, Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Trả lời điện thoại của khách hàng, tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về các dịch vụ của của Phức Hợp nghỉ dưỡng, dưỡng lão Phương Đông Asahi.
Gọi điện trực tiếp hỏi thăm khách theo data có sẵn
Giới thiệu các dịch vụ của phúc hợp nghỉ dưỡng dưỡng lão Phương Đông Asahi, thuyết phục khách hàng sử dụng các dịch vụ của khu phức hợp.
Hoàn thành chỉ tiêu theo ngày, tuần, tháng theo nhiệm vụ của quản lý trực tiếp. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên UV có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng qua kênh Online/ Hotline
+ Có kinh nghiệm sử dụng các hệ thống Chăm sóc khách hàng là một lợi thế
+ Ưu tiên có kinh nghiệm trực tổng đài lĩnh vực Y tế, bệnh viện, chăm sóc sức khoẻ, nghỉ dưỡng,…
+ Giọng nói chuẩn, không nói ngọng - nói lắp
+ Nhanh nhẹn xử lý tính huống, có tinh thần trách nhiệm. Khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt.
+ Chịu được áp lực công việc cao.
+ Chủ động trong công việc, ham học hỏi, linh hoạt, trung thực, cầu tiến.

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Tiền lương: thoả thuận khi phỏng vấn
- Phụ cấp ăn trưa
- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại.
- Tạo điều kiện học hỏi và nâng cao khả năng chuyên môn.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, nghỉ phép, thưởng năng suất, nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành.
- Nơi làm việc: Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông (Số 9, Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Phố Viên, Bắc Từ Liêm , Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

