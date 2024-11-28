Tuyển Sales Marketing Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Vega Corporation
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
• Khai thác network đã có của bản thân
• Khai thác nguồn khách hàng tiềm năng là: các Tổng công ty, Tập đoàn, doanh nghiệp,. . .trên toàn quốc có nhu cầu quản trị danh tiếng thương hiệu (Dịch vụ Social Listening ++)
• Phối hợp với Trưởng phòng/Teamleader tham gia đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng
• Phối hợp phòng/team và các phòng ban tham gia pitching dự án
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sales B2B từ 2 năm
Ứng viên có mối quan hệ với các doanh nghiệp (Khối truyền thông và Marketing) là một lợi thế.
Ứng viên có mối quan hệ với các doanh nghiệp (Khối truyền thông và Marketing) là một lợi thế.
Tại Vega Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 10 triệu + Hoa hồng ( hoa hổng 10% doanh thu. Trao đổi KPI trong quá trình phỏng vấn)
Thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc;
Đóng Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm;
Được tham gia bảo hiểm sức khỏe PVI;
Ngày phép: 12 ngày/năm (Ngoài các ngày nghỉ lễ theo lịch nhà nước, nghỉ hiếu hỉ, ma chay...)
Du lịch hàng năm, Teambuilding do công ty tổ chức;
Ăn nhẹ thứ 5 hàng tuần.
Được tham gia các CLB (Bóng đá, cầu lông...) và các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Sinh nhật Công ty, 20/10, 8/3, Men's Day, Gala cuối năm...
Môi trường làm việc:
Môi trường làm việc trẻ trung năng động;
Không gian làm việc đẹp, chuyên nghiệp, kích thích sự sáng tạo;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vega Corporation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
