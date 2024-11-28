Tuyển Sales Marketing Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

• Khai thác network đã có của bản thân

• Khai thác nguồn khách hàng tiềm năng là: các Tổng công ty, Tập đoàn, doanh nghiệp,. . .trên toàn quốc có nhu cầu quản trị danh tiếng thương hiệu (Dịch vụ Social Listening ++)

• Phối hợp với Trưởng phòng/Teamleader tham gia đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng

• Phối hợp phòng/team và các phòng ban tham gia pitching dự án

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sales B2B từ 2 năm

Ứng viên có mối quan hệ với các doanh nghiệp (Khối truyền thông và Marketing) là một lợi thế.

Tại Vega Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10 triệu + Hoa hồng ( hoa hổng 10% doanh thu. Trao đổi KPI trong quá trình phỏng vấn)

Thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc;

Đóng Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm;

Được tham gia bảo hiểm sức khỏe PVI;

Ngày phép: 12 ngày/năm (Ngoài các ngày nghỉ lễ theo lịch nhà nước, nghỉ hiếu hỉ, ma chay...)

Du lịch hàng năm, Teambuilding do công ty tổ chức;

Ăn nhẹ thứ 5 hàng tuần.

Được tham gia các CLB (Bóng đá, cầu lông...) và các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Sinh nhật Công ty, 20/10, 8/3, Men's Day, Gala cuối năm...

Môi trường làm việc:

Môi trường làm việc trẻ trung năng động;

Không gian làm việc đẹp, chuyên nghiệp, kích thích sự sáng tạo;

