Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG DIGITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 964 Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Quận Bình Tân

- Tham gia đóng tiểu phẩm, xây kênh cho các nhãn hàng ngành FnB, Spa, Công nghệ...

- Sáng tạo nội dung cho các kênh Digital Marketing bao gồm:

Quay dựng video, MC, lồng tiếng.

Xây dựng nội dung: SEO, Hội nhóm, Mạng xã hội.

Lên kế hoạch nội dung theo tuần và tháng.

Thiết kế hình ảnh.

Hậu kì video.

- Chủ động

- Đánh máy tốt

- Có tinh thần học hỏi và rèn luyện

- Sinh viên năm 3 trở lên đến từ các trường có khối ngành liên quan Marketing. Hoặc trái ngành nhưng nghiêm túc để học hỏi và phát triển trong ngành truyền thông Marketing

- Có ngoại hình càng tốt.

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường theo định hướng văn hoá "Con người tốt": luôn có sự thấu hiểu, đồng cảm, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là không Toxic.

- Được Làm - Học - Sai - Sửa để phát triển năng lực bản thân.

- Được đào tạo bởi Leader nhiều năm kinh nghiệm thực chiến đa ngành, về các kỹ năng content, giúp phát triển tư duy, năng lực thực chiến:

Viết đúng: có mục đích chuyển đổi rõ ràng, theo lối tư duy chiến lược, tối ưu đúng nền tảng.

Nói đúng: phát âm chuẩn, rèn luyện giọng nói và khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt.

Tự tin trước ống kính: trao dồi kỹ năng sử dụng ngôn ngữ hình thể, tự thể hiện sản phẩm trước ống kính, áp dụng dạng content video ngắn.

Dựng đúng: có khả năng cảm nhận thẩm mỹ, âm thanh, hình ảnh tốt.

Tự lên mục tiêu, kế hoạch, bám đuổi mục tiêu một cách bài bản, hiệu quả.

- Bứt phá bản thân, cơ hội trở thành “thành viên cốt lõi” của Hoàng Long Digital.

- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

- Được bảo chứng năng lực và giới thiệu công việc phù hợp sau khi thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG DIGITAL

