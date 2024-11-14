Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ Prep
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty cổ phần công nghệ Prep

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep

Mức lương
35 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

Phát triển các sản phẩm & dự án dành cho nền tảng luyện thi prep. com
Website & Mobile App prep. vn.
Xây dựng các tính năng / module liên quan của nền tảng luyện thi
Phát triển các sản phẩm sử dụng trong nội bộ công ty hoặc với đối tác.
Tham gia vào các giai đoạn phát triển và trao đổi giải pháp kỹ thuật về hệ thống cho các sản phẩm / dự án cùng các thành viên trong team.
Tham gia nghiên cứu các công nghệ, viết test, cải tiến code để tối ưu hóa hệ thống và đem lại trải nghiệm tốt hơn tới người dùng.
Đóng góp các ý tưởng để giúp người dùng có trải nghiệm học tốt hơn trên nền tảng với Product Owner và các thành viên trong team phát triển.
Trở thành thành viên chủ lực và hỗ trợ các thành viên khác của team trong quá trình phát triển sản phẩm để đáp ứng về tiến độ và chất lượng đầu ra của sản phẩm.
Tham gia nghiên cứu các công nghệ mới để đáp ứng mục tiêu trong các dự án của team và công ty.
Thời gian làm việc: 40 giờ / tuần.
Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm.
Đã có kinh nghiệm ở vị trí Backend Developer sử dụng PHP/Laravel Framework.
Nắm vững kiến thức về PHP, Laravel và REST API.
Có kinh nghiệm tối ưu hệ thống hoặc tham gia phát triển dự án lớn, số lượng người dùng đáng kể.
Biết sử dụng công nghệ Database (SQL, NoSQL), Redis trong việc phát triển phần mềm.
Có kinh nghiệm trong việc viết Clean Code, OOP, SOLID và các Design Pattern thông dụng.
Có khả năng viết maintainable code, tập trung vào hiệu suất, có thể tái sử dụng và dễ hiểu, có thể test được qua Unit Test.
Có kiến thức trong việc xây dựng ứng dụng an toàn về mặt bảo mật là lợi thế.
Sử dụng tốt các hệ thống quản lý source code.
Có khả năng trong việc tự chủ động tự phân tích và giải quyết các vấn đề trong công việc tốt.
Có tinh thần trong việc chủ động thử nghiệm các giải pháp, công nghệ để giải quyết các bài toán trong dự án.
Thích làm việc trong môi trường có tính cộng tác và hỗ trợ cao giữa các thành viên trong team. Có kinh nghiệm trong việc trong môi trường làm việc Agile (SCRUM framework) là lợi thế.
Thích xây dựng các sản phẩm hướng tới việc đem lại hiệu quả và trải nghiệm tốt cho người dùng.

Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 30.000.000 - 35.000.000đ / tháng (Gross)
Thưởng theo kết quả công việc và doanh thu của công ty (4.000.000 - 6.000.000đ / tháng) được thanh toán vào kỳ lương hàng tháng.
13 tháng lương / năm với các chế độ phúc lợi chung của công ty (sinh nhật, hiếu hỉ, year-end party, summer holiday, bonding day hàng tháng,...)
Review tăng lương hàng năm dựa theo hiệu suất cá nhân.
Cơ hội thăng tiến đa dạng theo hướng thành chuyên gia (Expert) hoặc quản lý (Management).
Sử dụng các khóa học trên các nền tảng như: Laracasts, Datacamp, Udemy, Coursera, VueSchool,...
Được công ty cung cấp thiết bị để làm việc tại công ty theo tiêu chuẩn.
Được ghi nhận, trao thưởng theo team, tổ chức theo quý hoặc năm.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ Prep

Công ty cổ phần công nghệ Prep

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

