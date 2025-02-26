Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 44 Đường DX 013 Phường Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế

- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh Digital marketing (website, facebook, ECOM...)

- Thiết kế các ấn phẩm in (tờ rơi, brochure, poster, bandroll, v.v..)

- Thiết kế các vật phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển, v.v...)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm ≥ 6 tháng chuyên môn

- Thiết kế đồ hoạ, thương hiệu, web, digital, in ấn, quảng cáo

- Thành thạo phần mềm chuyên dụng: Adobe Photoshop, illustrator, premiere pro

- Cảm thụ màu sắc và tư duy về bố cục tốt.

- Kỹ năng tìm kiếm hình ảnh, thông tin và khai thác các công cụ tìm kiếm hiệu quả.

- Nam / Nữ từ 20-30 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ >12 triệu + thưởng KPI ( Có thể deal theo năng lực ứng viên)

- Phụ cấp ăn trưa.

- Được tham gia BHXH theo quy định của pháp luật.

- Được hưởng chế độ đãi ngộ tất cả các ngày lễ, tết,... trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin