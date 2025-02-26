Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN
- Bình Dương: Số 44 Đường DX 013 Phường Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế
- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh Digital marketing (website, facebook, ECOM...)
- Thiết kế các ấn phẩm in (tờ rơi, brochure, poster, bandroll, v.v..)
- Thiết kế các vật phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển, v.v...)
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thiết kế đồ hoạ, thương hiệu, web, digital, in ấn, quảng cáo
- Thành thạo phần mềm chuyên dụng: Adobe Photoshop, illustrator, premiere pro
- Cảm thụ màu sắc và tư duy về bố cục tốt.
- Kỹ năng tìm kiếm hình ảnh, thông tin và khai thác các công cụ tìm kiếm hiệu quả.
- Nam / Nữ từ 20-30 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp ăn trưa.
- Được tham gia BHXH theo quy định của pháp luật.
- Được hưởng chế độ đãi ngộ tất cả các ngày lễ, tết,... trong năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
