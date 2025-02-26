Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN

Social Media

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 44 Đường DX 013 Phường Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế
- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh Digital marketing (website, facebook, ECOM...)
- Thiết kế các ấn phẩm in (tờ rơi, brochure, poster, bandroll, v.v..)
- Thiết kế các vật phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển, v.v...)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm ≥ 6 tháng chuyên môn
- Thiết kế đồ hoạ, thương hiệu, web, digital, in ấn, quảng cáo
- Thành thạo phần mềm chuyên dụng: Adobe Photoshop, illustrator, premiere pro
- Cảm thụ màu sắc và tư duy về bố cục tốt.
- Kỹ năng tìm kiếm hình ảnh, thông tin và khai thác các công cụ tìm kiếm hiệu quả.
- Nam / Nữ từ 20-30 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ >12 triệu + thưởng KPI ( Có thể deal theo năng lực ứng viên)
- Phụ cấp ăn trưa.
- Được tham gia BHXH theo quy định của pháp luật.
- Được hưởng chế độ đãi ngộ tất cả các ngày lễ, tết,... trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số K5/H9/1, tổ 52, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

