Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH BEBLUE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 68 ngõ 116 Nhân Hoà, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Chăm sóc , Quản trị và phát triển kênh trên nền tảng social của công ty như : Facebook , Tiktok , Youtube ...

Biết một chút về chỉnh sửa video và Canva .

Lập kế hoạch và sản xuất nội dung hấp dẫn ( bao gồm video , hình ảnh ...) đề phù hợp với nền tảng .

Phân tích hiệu quả của kênh và đề xuất cái tiến nội dung.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH BEBLUE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 6.000.000đ – 10.000.000đ + Phụ cấp + Thưởng

Trợ cấp ăn trưa, gửi xe.

Thưởng cho các ngày nghỉ lễ, tết, quà sinh nhật.

Môi trường làm việc rất cởi mở, thân thiện.

Trang bị công cụ làm việc hiện đại, đáp ứng đầy đủ cho các yêu cầu công việc.

Hưởng các chế độ cho các ngày nghỉ lễ, tết, hiếu hỷ, thưởng tháng thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEBLUE

