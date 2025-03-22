Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH BEBLUE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH BEBLUE
Ngày đăng tuyển: 22/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
CÔNG TY TNHH BEBLUE

Social Media

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại CÔNG TY TNHH BEBLUE

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 68 ngõ 116 Nhân Hoà, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Chăm sóc , Quản trị và phát triển kênh trên nền tảng social của công ty như : Facebook , Tiktok , Youtube ...
Biết một chút về chỉnh sửa video và Canva .
Lập kế hoạch và sản xuất nội dung hấp dẫn ( bao gồm video , hình ảnh ...) đề phù hợp với nền tảng .
Phân tích hiệu quả của kênh và đề xuất cái tiến nội dung.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH BEBLUE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 6.000.000đ – 10.000.000đ + Phụ cấp + Thưởng
Trợ cấp ăn trưa, gửi xe.
Thưởng cho các ngày nghỉ lễ, tết, quà sinh nhật.
Môi trường làm việc rất cởi mở, thân thiện.
Trang bị công cụ làm việc hiện đại, đáp ứng đầy đủ cho các yêu cầu công việc.
Hưởng các chế độ cho các ngày nghỉ lễ, tết, hiếu hỷ, thưởng tháng thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEBLUE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BEBLUE

CÔNG TY TNHH BEBLUE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 68 ngõ 116 Nhân Hoà, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN

