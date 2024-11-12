Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH STVG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY TNHH STVG
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 136
- 138 Vành Đai Tây, Khu Phố 4, Phường An Khánh, Quận 2
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Xây dựng hệ thống Back – end.
- Viết API giao tiếp Back – end và Font – end.
- Làm việc với Database qua Entity framework
- Ngôn ngữ C#, .NET Core
- Làm product
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học Bách Khoa / KHTN ĐHQG / SPKT chuyên ngành khoa học máy tính, công nghệ phần mềm
Tại CÔNG TY TNHH STVG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH của nhà nước
- Thưởng các ngày lễ, sinh nhật,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STVG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
