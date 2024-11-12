Tuyển Software Engineer Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 336 - 340 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Lập trình và phát triển các ứng dụng web/service bằng NodeJs.

Code/Test/Debug các tools theo yêu cầu về việc phát triển dự án.

Xây dựng và tối ưu hóa các API, microservices và hệ thống.

Thực hiện mô tả, phân tích các yêu cầu phần mềm, viết tài liệu kỹ thuật API.

Kết hợp với các bộ phận khác (kiểm thử, hệ thống,...) để hoàn thành, triển khai dự án.

Hỗ trợ việc tích hợp các hệ thống phần mềm khác nhau.

Nghiên cứu, phát triển công nghệ mới cho Back End để áp dụng/phát triển dự án.

Tối ưu hóa/cải tiến hệ thống Source Code của các dự án theo từng giai đoạn, thời điểm.

Báo cáo và thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý.

Phân tích thiết kế Database.

Viết RESTful API.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học, chuyên ngành CNTT, Điện tử, Viễn thông...

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm Backend Developer, trong đó có hơn 2 năm kinh nghiệm về ngôn ngữ Nodejs.

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ cơ sở dữ liệu: MySQL, PostgreSQL, MongoDB.

Thành thạo nguyên tắc lập trình hướng đối tượng (OOP), các kiến thức về thiết kế phần mềm và có kỹ năng lập trình theo mô hình MVC.

Có kinh nghiệm làm việc với RESTful API.

Có hiểu biết về các kiến trúc phát triển phần mềm: Microservices, Monolithic.

Có kinh nghiệm làm việc với Docker và các web server: Nginx, Apache.

Có kinh nghiệm làm việc với các cơ chế cache: Redis, Memcached.

Có kiến thức cơ bản về HTML/CSS/Javascript/JQuery.

Có kinh nghiệm làm việc với Kibana, Elasticsearch, Kafka, và các công cụ CI/CD.

Thành thạo công cụ quản lý mã nguồn Git. Viết tài liệu cho API.

Có hiểu biết về Linux, Ubuntu là một lợi thế.

Có khả năng tư duy, làm việc nhóm. Có khả năng giao tiếp tốt.

Thích tìm hiểu, nghiên cứu các công nghệ lập trình mới.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Cẩn thận, kiên nhẫn và ham học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập cạnh tranh.

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân ...

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11...

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin