Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 - 142 Đường số 2, KDC Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các sản phẩm của công ty theo yêu cầu của khách hàng và của ban giám đốc.

Chi tiết công việc khác trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng .NET

Front-end: ReactJS, NextJS, CSS, Javascript, Jquery

Back-end: Web form, MVC, MVC Core, Entity Framework, SQL server

Hiểu rõ kiến thức về OOP

Sử dụng source version control (Gitlab)

Có thể làm việc độc lập hoặc với một nhóm theo yêu cầu

Tinh thần trách nhiệm cao, cần thận và tỉ mỉ trong công việc

Khả năng học hỏi và research nhanh.Có kinh nghiệm tối ưu hóa hệ thống, thiết kế kiến trúc hệ thống theo modular và scalable

Có kiến thức về Design Pattern

Có kiến thức về NoSql, MongoDb, Elasticsearch, Nodejs

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận theo kinh nghiệm và năng lực

Xét tăng lương 01 năm/lần

Thưởng dự án hàng tháng khi trở thành nhân viên chính thức

Được training đa dạng về các hot-trend công nghệ, kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng mềm.

Được làm việc và học hỏi cùng với team nhiều kinh nghiệm.

Cơ hội trải nghiệm và ứng dụng nhiều công nghệ mới trong sản phẩm.

Tham gia bảo hiểm, công ty đóng 100% bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN)

Khám sức khỏe định kì hằng năm.

Được làm việc trong môi trường công nghệ, năng động, có cơ hội hoàn thiện bản thân và thăng tiến cao.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ, phép năm, lương tháng 13 theo quy định của nhà nước.

Tham gia hoạt động thể thao, workshop, tổ chức sinh nhật, teambuilding, du lịch theo quý, năm.

Môi trường 9X vui vẻ, hòa đồng, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT

