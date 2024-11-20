Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 140
- 142 Đường số 2, KDC Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia phát triển các sản phẩm của công ty theo yêu cầu của khách hàng và của ban giám đốc.
Được làm việc và học hỏi cùng với team nhiều kinh nghiệm.
Cơ hội trải nghiệm và ứng dụng nhiều công nghệ mới trong sản phẩm.
Chi tiết công việc khác trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng .NET
Front-end: ReactJS, NextJS, CSS, Javascript, Jquery
Back-end: Web form, MVC, MVC Core, Entity Framework, SQL server
Hiểu rõ kiến thức về OOP
Sử dụng source version control (Gitlab)
Có thể làm việc độc lập hoặc với một nhóm theo yêu cầu
Tinh thần trách nhiệm cao, cần thận và tỉ mỉ trong công việc
Khả năng học hỏi và research nhanh.Có kinh nghiệm tối ưu hóa hệ thống, thiết kế kiến trúc hệ thống theo modular và scalable
Có kiến thức về Design Pattern
Có kiến thức về NoSql, MongoDb, Elasticsearch, Nodejs
Front-end: ReactJS, NextJS, CSS, Javascript, Jquery
Back-end: Web form, MVC, MVC Core, Entity Framework, SQL server
Hiểu rõ kiến thức về OOP
Sử dụng source version control (Gitlab)
Có thể làm việc độc lập hoặc với một nhóm theo yêu cầu
Tinh thần trách nhiệm cao, cần thận và tỉ mỉ trong công việc
Khả năng học hỏi và research nhanh.Có kinh nghiệm tối ưu hóa hệ thống, thiết kế kiến trúc hệ thống theo modular và scalable
Có kiến thức về Design Pattern
Có kiến thức về NoSql, MongoDb, Elasticsearch, Nodejs
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thoả thuận theo kinh nghiệm và năng lực
Xét tăng lương 01 năm/lần
Thưởng dự án hàng tháng khi trở thành nhân viên chính thức
Được training đa dạng về các hot-trend công nghệ, kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng mềm.
Được làm việc và học hỏi cùng với team nhiều kinh nghiệm.
Cơ hội trải nghiệm và ứng dụng nhiều công nghệ mới trong sản phẩm.
Tham gia bảo hiểm, công ty đóng 100% bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN)
Khám sức khỏe định kì hằng năm.
Được làm việc trong môi trường công nghệ, năng động, có cơ hội hoàn thiện bản thân và thăng tiến cao.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ, phép năm, lương tháng 13 theo quy định của nhà nước.
Tham gia hoạt động thể thao, workshop, tổ chức sinh nhật, teambuilding, du lịch theo quý, năm.
Môi trường 9X vui vẻ, hòa đồng, thân thiện.
Xét tăng lương 01 năm/lần
Thưởng dự án hàng tháng khi trở thành nhân viên chính thức
Được training đa dạng về các hot-trend công nghệ, kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng mềm.
Được làm việc và học hỏi cùng với team nhiều kinh nghiệm.
Cơ hội trải nghiệm và ứng dụng nhiều công nghệ mới trong sản phẩm.
Tham gia bảo hiểm, công ty đóng 100% bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN)
Khám sức khỏe định kì hằng năm.
Được làm việc trong môi trường công nghệ, năng động, có cơ hội hoàn thiện bản thân và thăng tiến cao.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ, phép năm, lương tháng 13 theo quy định của nhà nước.
Tham gia hoạt động thể thao, workshop, tổ chức sinh nhật, teambuilding, du lịch theo quý, năm.
Môi trường 9X vui vẻ, hòa đồng, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI