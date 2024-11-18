Tuyển System Administrator Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Administrator Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nguyễn Tuân, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc System Administrator Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai, vận hành giám sát hạ tầng thiết bị máy chủ vật lý
Triển khai, vận hành giám sát hạ tầng thiết bị mạng, tường lửa, cân bằng tải
Triển khai, vận hành giám sát các dịch vụ trên nền tảng Windows/Linux/Vmware
Tìm hiểu các giải pháp giám sát như zabbix, elk, qradar, grafana,...
Tham gia các khóa đào tạo cho thực tập sinh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: Sinh viên năm cuối hoặc đã/chuẩn bị tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học về CNTT
Ngoại ngữ: Đọc hiểu giao tiếp tiếng anh tốt, có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh
Có kiến thức cơ bản về các thiết bị máy chủ vật lý, thiết bị mạng, tường lửa, cân bằng tải.
Có kiến thức về bản về network, system, security
Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với Windows/Linux/Vmware/Network/Firewall
Có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, làm việc nhóm
Đam mê tìm hiểu công nghệ mới
Ngoại ngữ: Đọc hiểu giao tiếp tiếng anh tốt, có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh
Có kiến thức cơ bản về các thiết bị máy chủ vật lý, thiết bị mạng, tường lửa, cân bằng tải.
Có kiến thức về bản về network, system, security
Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với Windows/Linux/Vmware/Network/Firewall
Có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, làm việc nhóm
Đam mê tìm hiểu công nghệ mới
Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, định hướng lộ trình sự nghiệp bài bản
Được thực hiện đa dạng công việc trong lĩnh vực chuyên môn
Được hỗ trợ lệ phí thi chứng chỉ chuyên môn
Được xét lên nhân viên sau 02 tháng thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
