Tuyển System Administrator Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc System Administrator

Triển khai, vận hành giám sát hạ tầng thiết bị máy chủ vật lý

Triển khai, vận hành giám sát hạ tầng thiết bị mạng, tường lửa, cân bằng tải

Triển khai, vận hành giám sát các dịch vụ trên nền tảng Windows/Linux/Vmware

Tìm hiểu các giải pháp giám sát như zabbix, elk, qradar, grafana,...

Tham gia các khóa đào tạo cho thực tập sinh

Yêu Cầu Công Việc

Học vấn: Sinh viên năm cuối hoặc đã/chuẩn bị tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học về CNTT

Ngoại ngữ: Đọc hiểu giao tiếp tiếng anh tốt, có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh

Có kiến thức cơ bản về các thiết bị máy chủ vật lý, thiết bị mạng, tường lửa, cân bằng tải.

Có kiến thức về bản về network, system, security

Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với Windows/Linux/Vmware/Network/Firewall

Có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, làm việc nhóm

Đam mê tìm hiểu công nghệ mới

Quyền Lợi

Được đào tạo, định hướng lộ trình sự nghiệp bài bản

Được thực hiện đa dạng công việc trong lĩnh vực chuyên môn

Được hỗ trợ lệ phí thi chứng chỉ chuyên môn

Được xét lên nhân viên sau 02 tháng thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển

