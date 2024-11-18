Tuyển System Administrator Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển System Administrator Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

System Administrator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Administrator Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc System Administrator Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai, vận hành giám sát hạ tầng thiết bị máy chủ vật lý
Triển khai, vận hành giám sát hạ tầng thiết bị mạng, tường lửa, cân bằng tải
Triển khai, vận hành giám sát các dịch vụ trên nền tảng Windows/Linux/Vmware
Tìm hiểu các giải pháp giám sát như zabbix, elk, qradar, grafana,...
Tham gia các khóa đào tạo cho thực tập sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Sinh viên năm cuối hoặc đã/chuẩn bị tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học về CNTT
Học vấn:
Ngoại ngữ: Đọc hiểu giao tiếp tiếng anh tốt, có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh
Ngoại ngữ:
Có kiến thức cơ bản về các thiết bị máy chủ vật lý, thiết bị mạng, tường lửa, cân bằng tải.
Có kiến thức về bản về network, system, security
Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với Windows/Linux/Vmware/Network/Firewall
Kinh nghiệm:
Có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, làm việc nhóm
Đam mê tìm hiểu công nghệ mới

Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, định hướng lộ trình sự nghiệp bài bản
Được thực hiện đa dạng công việc trong lĩnh vực chuyên môn
Được hỗ trợ lệ phí thi chứng chỉ chuyên môn
Được xét lên nhân viên sau 02 tháng thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 103-105 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

