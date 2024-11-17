Tuyển System Administrator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc System Administrator Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

Tham gia vận hành hệ thống CNTT cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty. Đây là các sản phẩm dịch vụ phần mềm đang cung cấp cho 200.000 khách hàng thường xuyên sử dụng tại Việt Nam về Hóa đơn điện tử, Chữ ký số, Phần mềm Kế toán,...

Tham gia trực tiếp quản trị, cấu hình và vận hành hạ tầng Hệ điều hành Oracle Linux, Vmware ESXI,Windows server...

Vận hành, quản trị hệ thống AD Windows Server

Vận hành, giám sát hệ thống Veeam Backup and Replication, TrueNAS...

Vận hành hệ thống Mail Server Zimbra

Theo dõi, giám sát hoạt động, hiệu năng, tài nguyên của các hệ thống và cảnh báo sự cố hoặc dấu hiệu bất thường qua email,SMS, các nhóm MXH khác...

Thực hiện bảo trì, cập nhật bản vá bảo mật định kỳ hoặc khi cần thiết, nâng cấp phiên bản cho các hệ điều hành.

Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tính sẵn sàng của các hệ thống máy chủ, hệ thống Network....

NETWORK

Vận hành, quản trị Fortigate FW

Vận hành, quản trị FortiADC

Vận hành, quản trị hệ thống Switch Cisco.

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học Chuyên ngành Công nghệ thông tin/ Mạng/ Hệ thống/ Viễn thông

Có từ 1 năm kinh nghiệm về vận hành, khai thác, an toàn an ninh cho hệ thống CNTT của các sản phẩm, dịch vụ phần mềm;

Có kinh nghiệm cấu hình, cài đặt các dòng máy chủ Dell, IBM, HP, Supermicro như cấu hình Raid, import Raid....v.v.v.

Có kinh nghiệm với MS SQL, MariaDB, PostGre....

Có kinh nghiệm với Nginx, H-A Proxy...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Gross 25 triệu

Phụ cấp: ăn trưa (30k/ngày đi làm), gửi xe.

Đánh giá năng lưc và review 2 lần/năm.

Khuyến khích sự chủ động và tích cực học hỏi

Được đào tạo thêm kiến thức về triển khai, vận hành đối vơi các dịch vụ đa dạng của công ty đang hoạt động.

Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học tập và phát triển

Du lịch với công ty hằng năm

Tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao cùng công ty.

Thưởng tháng 13 (1-2 tháng lương), sinh nhật, tết dương, quốc khánh, 30/04, 01/05, giỗ tổ Hùng Vương,...

Tham gia BHXH, BHYT,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin