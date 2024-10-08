Tuyển Tài Xế thu nhập 10 - 12.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu đô thị HimLam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lái xe và An toàn:

- Vận chuyển an toàn các thành viên gia đình đến và đi từ các địa điểm được chỉ định đúng giờ, tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ giao thông.

- Duy trì mức độ an toàn cao nhất cho hành khách và phương tiện, lái xe theo nguyên tắc an toàn và tiết kiệm nhiên liệu.

- Xử lý mọi vấn đề liên quan đến giao thông phát sinh một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng.

- Không sử dụng điện thoại di động hoặc các phương tiện gây mất tập trung khác khi lái xe để đảm bảo tập trung hoàn toàn vào sự an toàn.

- Báo cáo ngay mọi sự cố hoặc tai nạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho gia đình và phương tiện.

Bảo dưỡng xe:

- Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và được bảo dưỡng tốt để sử dụng hàng ngày.

- Kiểm tra xe thường xuyên để phát hiện mọi sự cố, sắp xếp bảo dưỡng định kỳ và đề xuất sửa chữa khi cần thiết.

Hỗ trợ bổ sung:

- Hỗ trợ các công việc gia đình nhỏ như mua sắm tạp hóa, giao tài liệu hoặc các việc vặt khác theo yêu cầu của gia đình.

- Linh hoạt và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao khác khi cần, bao gồm các nhiệm vụ cá nhân cho các thành viên gia đình có thể phát sinh ngoài nhiệm vụ lái xe.

- Chi phí nhiên liệu phát sinh khi thực hiện các công việc cá nhân (ví dụ: giao đồ bằng xe máy hoặc các công việc tương tự) sẽ chỉ được hoàn trả nếu được Tổng giám đốc điều hành chấp thuận trước.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về bằng cấp: Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên. Kinh nghiệm và kỹ năng:

Kinh nghiệm và kỹ năng:

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lái xe hạng sang cho các giám đốc điều hành cấp cao hoặc gia đình.

- Sử dụng thành thạo Google Maps và thông thạo các tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

- Hiểu biết sâu rộng về luật giao thông và bảo dưỡng xe.

- Có khả năng giao tiếp lịch sự và chuyên nghiệp với các thành viên gia đình, nhân viên và những người khác gặp phải trong quá trình làm việc.

Phẩm chất cá nhân:

- Phải sạch sẽ, chỉn chu và giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt (không có mùi thuốc lá, mồ hôi hoặc rượu).

- Luôn đúng giờ, có trách nhiệm và chủ động, có ý thức trách nhiệm cao.

- Giữ bí mật về mọi cuộc thảo luận hoặc thông tin được chia sẻ trên xe.

- Lịch sự, điềm tĩnh và kín đáo, với thái độ vui vẻ và hòa đồng.

Sức khỏe và ngoại hình:

- Phải có sức khỏe tốt, ngoại hình gọn gàng. (Cung cấp không quá 6 tháng báo cáo kiểm tra sức khỏe.)

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ (tức là kiểm tra sức khỏe hàng năm) để đảm bảo khả năng thực hiện công việc mà không có vấn đề liên quan đến sức khỏe.

- Trang phục hàng ngày phải bao gồm quần đen, giày đen và áo sơ mi trắng.

Tiêu chuẩn hành vi:

- Không tham gia vào ma túy, cờ bạc hoặc rượu trong giờ làm việc.

- Sẵn sàng làm thêm giờ khi cần thiết.

- Phải thể hiện sự linh hoạt trong việc điều chỉnh lịch trình khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu của gia đình.

Độ tuổi:

- Ưu tiên ứng viên sinh năm 1988 - 1998.

Địa điểm:

- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu tại Sài Gòn.

Thủ tục

- CMND, HK, Lý lịch tư pháp, VNeID, khám sức khỏe, v.v

Tại CÔNG TY TNHH PCA COMPANY SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

Ngày nghỉ và ngày lễ:

Tài xế được nghỉ một ngày mỗi tuần (Chủ Nhật).

Các ngày lễ quốc gia sẽ được thực hiện theo chính sách của công ty, nhưng tài xế có thể được yêu cầu làm việc vào những ngày này tùy thuộc vào lịch trình của Tổng giám đốc điều hành.

Nếu tài xế được yêu cầu làm việc vào các ngày lễ, lương sẽ tự động tăng gấp đôi cho những ngày đó hoặc sẽ được sắp xếp thời gian nghỉ bù. Bất kỳ điều khoản bổ sung nào liên quan đến công việc ngày lễ có thể được thương lượng trực tiếp với Tổng giám đốc điều hành.

Lương và phúc lợi:

Lương cơ bản 12.500.000 VND/tháng (+tiền thưởng), có thể thương lượng dựa trên kinh nghiệm, được trả vào ngày 10 hàng tháng.

Xem xét tăng lương hàng năm dựa trên hiệu suất.

Lương tháng 13 nếu có.

Thứ Hai đến Thứ Bảy, 8:45 sáng đến 6:45 chiều, ngay cả khi Tổng giám đốc không đến công ty.

Nếu tất cả các nhiệm vụ được hoàn thành sớm hơn thời gian đã định, tài xế không được phép rời khỏi nơi làm việc sớm trừ khi có tình huống khẩn cấp, bất khả kháng. Trong những trường hợp như vậy, việc rời khỏi nơi làm việc sớm phải được Tổng giám đốc chấp thuận trực tiếp và được tài xế ghi lại bằng ảnh hoặc bằng chứng chấp nhận được khác.

Lượng thời gian tài xế rời khỏi nơi làm việc sớm, nếu được chấp thuận, sẽ được ghi lại và trừ vào tổng số giờ làm việc. Thời gian này sẽ được bù vào những ngày khác nếu cần thiết hoặc theo yêu cầu của Tổng giám đốc.

Làm thêm giờ sẽ được trả lương là 50.000 đồng một giờ và bất kỳ thời gian nghỉ bù nào phải được sắp xếp theo sự phối hợp với Tổng giám đốc.

Khi Tổng giám đốc và gia đình đi công tác, tài xế sẽ báo cáo công việc như thường lệ trừ khi có thỏa thuận và quyết định khác của Tổng giám đốc. Tài xế có thể được yêu cầu nghỉ phép hàng năm trong những khoảng thời gian này nếu thuận tiện cho cả hai bên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PCA COMPANY SERVICES

