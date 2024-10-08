Tuyển Tài Xế thu nhập 10 - 12.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Tài Xế thu nhập 10 - 12.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH PCA COMPANY SERVICES
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
CÔNG TY TNHH PCA COMPANY SERVICES

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH PCA COMPANY SERVICES

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu đô thị HimLam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lái xe và An toàn:
- Vận chuyển an toàn các thành viên gia đình đến và đi từ các địa điểm được chỉ định đúng giờ, tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ giao thông.
- Duy trì mức độ an toàn cao nhất cho hành khách và phương tiện, lái xe theo nguyên tắc an toàn và tiết kiệm nhiên liệu.
- Xử lý mọi vấn đề liên quan đến giao thông phát sinh một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng.
- Không sử dụng điện thoại di động hoặc các phương tiện gây mất tập trung khác khi lái xe để đảm bảo tập trung hoàn toàn vào sự an toàn.
- Báo cáo ngay mọi sự cố hoặc tai nạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho gia đình và phương tiện.
Bảo dưỡng xe:
- Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và được bảo dưỡng tốt để sử dụng hàng ngày.
- Kiểm tra xe thường xuyên để phát hiện mọi sự cố, sắp xếp bảo dưỡng định kỳ và đề xuất sửa chữa khi cần thiết.
Hỗ trợ bổ sung:
- Hỗ trợ các công việc gia đình nhỏ như mua sắm tạp hóa, giao tài liệu hoặc các việc vặt khác theo yêu cầu của gia đình.
- Linh hoạt và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao khác khi cần, bao gồm các nhiệm vụ cá nhân cho các thành viên gia đình có thể phát sinh ngoài nhiệm vụ lái xe.
- Chi phí nhiên liệu phát sinh khi thực hiện các công việc cá nhân (ví dụ: giao đồ bằng xe máy hoặc các công việc tương tự) sẽ chỉ được hoàn trả nếu được Tổng giám đốc điều hành chấp thuận trước.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về bằng cấp: Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên. Kinh nghiệm và kỹ năng:
Về bằng cấp: Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên.
Kinh nghiệm và kỹ năng:
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lái xe hạng sang cho các giám đốc điều hành cấp cao hoặc gia đình.
- Sử dụng thành thạo Google Maps và thông thạo các tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
- Hiểu biết sâu rộng về luật giao thông và bảo dưỡng xe.
- Có khả năng giao tiếp lịch sự và chuyên nghiệp với các thành viên gia đình, nhân viên và những người khác gặp phải trong quá trình làm việc.
Phẩm chất cá nhân:
- Phải sạch sẽ, chỉn chu và giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt (không có mùi thuốc lá, mồ hôi hoặc rượu).
- Luôn đúng giờ, có trách nhiệm và chủ động, có ý thức trách nhiệm cao.
- Giữ bí mật về mọi cuộc thảo luận hoặc thông tin được chia sẻ trên xe.
- Lịch sự, điềm tĩnh và kín đáo, với thái độ vui vẻ và hòa đồng.
Sức khỏe và ngoại hình:
- Phải có sức khỏe tốt, ngoại hình gọn gàng. (Cung cấp không quá 6 tháng báo cáo kiểm tra sức khỏe.)
- Kiểm tra sức khỏe định kỳ (tức là kiểm tra sức khỏe hàng năm) để đảm bảo khả năng thực hiện công việc mà không có vấn đề liên quan đến sức khỏe.
- Trang phục hàng ngày phải bao gồm quần đen, giày đen và áo sơ mi trắng.
Tiêu chuẩn hành vi:
- Không tham gia vào ma túy, cờ bạc hoặc rượu trong giờ làm việc.
- Sẵn sàng làm thêm giờ khi cần thiết.
- Phải thể hiện sự linh hoạt trong việc điều chỉnh lịch trình khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu của gia đình.
Độ tuổi:
- Ưu tiên ứng viên sinh năm 1988 - 1998.
Địa điểm:
- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu tại Sài Gòn.
Thủ tục
- CMND, HK, Lý lịch tư pháp, VNeID, khám sức khỏe, v.v

Tại CÔNG TY TNHH PCA COMPANY SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

Ngày nghỉ và ngày lễ: Tài xế được nghỉ một ngày mỗi tuần (Chủ Nhật). Các ngày lễ quốc gia sẽ được thực hiện theo chính sách của công ty, nhưng tài xế có thể được yêu cầu làm việc vào những ngày này tùy thuộc vào lịch trình của Tổng giám đốc điều hành. Nếu tài xế được yêu cầu làm việc vào các ngày lễ, lương sẽ tự động tăng gấp đôi cho những ngày đó hoặc sẽ được sắp xếp thời gian nghỉ bù. Bất kỳ điều khoản bổ sung nào liên quan đến công việc ngày lễ có thể được thương lượng trực tiếp với Tổng giám đốc điều hành. Lương và phúc lợi: Lương cơ bản 12.500.000 VND/tháng (+tiền thưởng), có thể thương lượng dựa trên kinh nghiệm, được trả vào ngày 10 hàng tháng. Xem xét tăng lương hàng năm dựa trên hiệu suất. Lương tháng 13 nếu có. Thứ Hai đến Thứ Bảy, 8:45 sáng đến 6:45 chiều, ngay cả khi Tổng giám đốc không đến công ty. Nếu tất cả các nhiệm vụ được hoàn thành sớm hơn thời gian đã định, tài xế không được phép rời khỏi nơi làm việc sớm trừ khi có tình huống khẩn cấp, bất khả kháng. Trong những trường hợp như vậy, việc rời khỏi nơi làm việc sớm phải được Tổng giám đốc chấp thuận trực tiếp và được tài xế ghi lại bằng ảnh hoặc bằng chứng chấp nhận được khác. Lượng thời gian tài xế rời khỏi nơi làm việc sớm, nếu được chấp thuận, sẽ được ghi lại và trừ vào tổng số giờ làm việc. Thời gian này sẽ được bù vào những ngày khác nếu cần thiết hoặc theo yêu cầu của Tổng giám đốc. Làm thêm giờ sẽ được trả lương là 50.000 đồng một giờ và bất kỳ thời gian nghỉ bù nào phải được sắp xếp theo sự phối hợp với Tổng giám đốc. Khi Tổng giám đốc và gia đình đi công tác, tài xế sẽ báo cáo công việc như thường lệ trừ khi có thỏa thuận và quyết định khác của Tổng giám đốc. Tài xế có thể được yêu cầu nghỉ phép hàng năm trong những khoảng thời gian này nếu thuận tiện cho cả hai bên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động. Ngày nghỉ và ngày lễ: Tài xế được nghỉ một ngày mỗi tuần (Chủ Nhật). Các ngày lễ quốc gia sẽ được thực hiện theo chính sách của công ty, nhưng tài xế có thể được yêu cầu làm việc vào những ngày này tùy thuộc vào lịch trình của Tổng giám đốc điều hành. Nếu tài xế được yêu cầu làm việc vào các ngày lễ, lương sẽ tự động tăng gấp đôi cho những ngày đó hoặc sẽ được sắp xếp thời gian nghỉ bù. Bất kỳ điều khoản bổ sung nào liên quan đến công việc ngày lễ có thể được thương lượng trực tiếp với Tổng giám đốc điều hành.
Ngày nghỉ và ngày lễ:
Tài xế được nghỉ một ngày mỗi tuần (Chủ Nhật).
Các ngày lễ quốc gia sẽ được thực hiện theo chính sách của công ty, nhưng tài xế có thể được yêu cầu làm việc vào những ngày này tùy thuộc vào lịch trình của Tổng giám đốc điều hành.
Nếu tài xế được yêu cầu làm việc vào các ngày lễ, lương sẽ tự động tăng gấp đôi cho những ngày đó hoặc sẽ được sắp xếp thời gian nghỉ bù. Bất kỳ điều khoản bổ sung nào liên quan đến công việc ngày lễ có thể được thương lượng trực tiếp với Tổng giám đốc điều hành.
Lương và phúc lợi:
Lương cơ bản 12.500.000 VND/tháng (+tiền thưởng), có thể thương lượng dựa trên kinh nghiệm, được trả vào ngày 10 hàng tháng.
Xem xét tăng lương hàng năm dựa trên hiệu suất.
Lương tháng 13 nếu có.
Thứ Hai đến Thứ Bảy, 8:45 sáng đến 6:45 chiều, ngay cả khi Tổng giám đốc không đến công ty.
Nếu tất cả các nhiệm vụ được hoàn thành sớm hơn thời gian đã định, tài xế không được phép rời khỏi nơi làm việc sớm trừ khi có tình huống khẩn cấp, bất khả kháng. Trong những trường hợp như vậy, việc rời khỏi nơi làm việc sớm phải được Tổng giám đốc chấp thuận trực tiếp và được tài xế ghi lại bằng ảnh hoặc bằng chứng chấp nhận được khác.
Lượng thời gian tài xế rời khỏi nơi làm việc sớm, nếu được chấp thuận, sẽ được ghi lại và trừ vào tổng số giờ làm việc. Thời gian này sẽ được bù vào những ngày khác nếu cần thiết hoặc theo yêu cầu của Tổng giám đốc.
Làm thêm giờ sẽ được trả lương là 50.000 đồng một giờ và bất kỳ thời gian nghỉ bù nào phải được sắp xếp theo sự phối hợp với Tổng giám đốc.
Khi Tổng giám đốc và gia đình đi công tác, tài xế sẽ báo cáo công việc như thường lệ trừ khi có thỏa thuận và quyết định khác của Tổng giám đốc. Tài xế có thể được yêu cầu nghỉ phép hàng năm trong những khoảng thời gian này nếu thuận tiện cho cả hai bên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PCA COMPANY SERVICES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PCA COMPANY SERVICES

CÔNG TY TNHH PCA COMPANY SERVICES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tai-xe-thu-nhap-10-125-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job206014
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 26 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hồng Hạnh
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Hồng Hạnh
Hạn nộp: 23/10/2025
Bình Dương Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Hạn nộp: 22/11/2025
Bắc Ninh Còn 54 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 93 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Solution Architect CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty Cổ phần I.P.L làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần I.P.L
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển DevOps Engineer FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Technical Leader CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 38 Triệu CELLPHONES
30 - 38 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH HATO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH HATO GROUP
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 3 - 4 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh Công ty cổ phần SANAN
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Tin Học Đại Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Hưng Phát làm việc tại Long An thu nhập Từ 20 Triệu Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Hưng Phát
Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MEDIPHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 70 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MEDIPHARMA
40 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Công Nghệ Thông Tin Checkmate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty Cổ phần Công Nghệ Thông Tin Checkmate
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH SENSPARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 USD CÔNG TY TNHH SENSPARK
1 - 3 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Điện tử/Phần cứng Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH FRIENDIFY AI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY TNHH FRIENDIFY AI
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực phẩm đồ uống Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 23 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
20 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Video Editor Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng KM Việt Nam
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer Công ty CP Kids Plaza làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu Công ty CP Kids Plaza
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Innovature làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Innovature
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ phần Định Gia Nét làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ phần Định Gia Nét
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm