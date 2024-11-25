Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Nhẫn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Cơ hội làm việc với những thương hiệu lớn hàng đầu thế giới của ngành phụ tùng xe máy - ô tô: DID, YSS, FCC, BANDO, OSRAM,..

- Phát triển nội dung, hình ảnh chuyên nghiệp đồng nhất với định hướng thương hiệu các kênh Digital (Website, Google, Zalo, Fanpage, Youtube, Tiktok, Shopee, Lazada,..)

- Sáng tạo nội dung cho các chiến dịch quảng cáo trên fanpage, TikTok, và các nền tảng xã hội khác, đảm bảo nội dung thu hút và đúng insight khách hàng.

- Biết thiết kế, chỉnh sửa, quay dựng các video ngắn, hoàn thiện sản phẩm cuối cùng, đảm bảo nội dung và hình ảnh truyền tải được thông điệp thương hiệu.

- Có khả năng nắm bắt, sáng tạo nội dung phù hợp thương hiệu.

- Hỗ trợ các trạm bán lẻ bán hàng.

- Trao đổi thêm khi phỏng vấn.

- Ứng viên Nam, năng động, tinh thần cần tiến và nhiệt huyết.

- Độ tuổi từ 25 - 35 tuổi

- Kinh nghiệm tối thiểu từ 2 năm vị trí tương đương

- Tốt nghiệp các ngành học: Công nghệ thông tin, Marketing là một lợi thế

- Giao tiếp tốt, chịu áp lực công việc. Biết sắp xếp, tổ chức công việc tốt.

- Chịu khó học hỏi, năng động, trung thực, nghiêm túc cầu tiến trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Nhẫn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ

- Lương cứng + hoa hồng, thưởng doanh số bán hàng, lương tháng 13.

- Tăng lương theo kết quả làm việc và hiệu quả kinh doanh của công ty.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước.

- Tham gia những kỳ du lịch hàng năm của công ty.

- Hưởng lương các ngày lễ, tết, các quyền lợi khác theo quy định công ty.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

- Được đào tạo nâng cao chuyên môn.

