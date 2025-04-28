Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Rolatex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Toà nhà CT2 - Chung cư Vinahud, 536A Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Tư vấn, xem xét, thẩm định và hỗ trợ xử lý các văn bản pháp lý, hợp đồng, chính sách của công ty.

Xây dựng, sửa đổi quy chế nội bộ và các văn bản pháp lý, đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Hỗ trợ giải quyết khiếu nại, tranh chấp với khách hàng, đối tác và bên thứ ba.

Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ Mentor.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Thành thạo ứng dụng tin học văn phòng.

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả.

Thành thạo kỹ năng nghiên cứu, phân tích và tổng hợp thông tin.

Chủ động, cẩn thận, bảo mật, trung thực và có tinh thần học hỏi.

Có Laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty Cổ phần Rolatex Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ: 1.000.000 - 2.000.000đ (Hoặc thoả thuận theo năng lực).

Thưởng KPI, chỉ tiêu hấp dẫn.

Review lương định kỳ.

Nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước.

Được sử dụng nền tảng làm việc chuyên biệt, hệ thống giao nhận task và đo lường kết quả rõ ràng, minh bạch.

Được đào tạo theo lộ trình training-on-job chuyên sâu và bài bản.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, không giới hạn số lượng.

Được đề xuất và thử sức với các ý tưởng mới, sử dụng hệ sinh thái và nguồn lực sẵn có của công ty.

Làm việc trực tiếp với lãnh đạo thực chiến và có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Pháp chế Doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.

Được ghi nhận đóng góp và phát huy điểm mạnh, được chỉ ra và cải thiện khuyết điểm.

Môi trường giàu động lực, khuyến khích học tập liên tục và nâng cấp bản thân mỗi ngày.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng thứ 7.

Giờ làm việc: 8h00 - 17h30. Buổi sáng: 8h00 - 12h00. Buổi chiều: 13h30-17h30.

Học & Hành trọn đời

Luôn Đồng hành & Hỗ trợ

Cam kết, chủ động (Kỷ luật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Rolatex

