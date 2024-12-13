Tuyển Thực tập sinh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
- Hồ Chí Minh: 34, Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 4 Triệu
Hỗ trợ công tác tuyển dụng như: tuyển dụng online, đăng tin tuyển dụng lên các trang mạng tuyển dụng, xử lý hồ sơ ứng viên, sàng lọc hồ sơ ứng viên, gọi điện phòng vấn ứng viên, sắp xếp lịch phòng vấn, hỗ trợ phòng vấn ứng viên, soạn thảo thông báo tuyền dụng, thông báo trúng tuyển
Hỗ trợ công việc nhân sự văn phòng khác
Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Được tham gia các hoạt động tập thể, sự kiện công ty
Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về Tin học văn phòng, Tuyển dụng nhân sự
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng Excel, Word, PowerPoint
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Chăm chỉ, chịu khó, học hỏi nhanh
Làm việc ít nhất 5 ngày/tuần (Tương đương 10 buổi/tuần)
Có laptop cá nhân
Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả
Cung cấp thiết bị làm việc
Tham gia event, team-building
Được tổ chức sinh nhật + tặng quà
Được nghỉ lễ theo lịch nhà nước và thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu, 20/10,...)
Môi trường sáng tạo, năng động
Lộ trình trở thành nhân viên chính thức rõ ràng
Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
