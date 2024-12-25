Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Với mong muốn hỗ trợ sinh viên được tiếp cận môi trường làm việc thực tế, chuyên nghiệp, Thực tập sinh Pháp chế VNTT sẽ được tham gia trực tiếp vào các công việc Pháp chế của Công ty, với các công việc đúng chuyên ngành, để Sinh viên có thể trau dồi kinh nghiệm, cũng như tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Nghiên cứu quy định pháp luật, cập nhật và cảnh báo những thay đổi pháp lý trong pháp luật có liên quan;

Nghiên cứu, hỗ trợ soạn thảo các văn bản, hồ sơ, hợp đồng, biểu mẫu;

Dịch thuật, hiệu chỉnh và rà soát các tài liệu pháp lý;

Hỗ trợ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo Điều lệ và quy định pháp luật;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Công ty.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối - chuyên ngành Luật;

Kỹ năng dịch tiếng Anh tốt;

Kỹ năng viết tốt;

Sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel, Power Point);

Có kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ truyền thông xã hội là một lợi thế;

Có kỹ năng nghiên cứu và làm việc đa nhiệm;

Chủ động, làm việc theo nhóm, có trách nhiệm và cẩn thận.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được thực tập và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động;

Được đào tạo và tham gia trực tiếp vào các công việc pháp chế của Công ty;

Được hỗ trợ chi phí đi lại và sinh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.