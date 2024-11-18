Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TLT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TLT
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 53 Ngô Bệ, Phường 13, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Sử dụng photoshop, thiết kế banner.
Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh Digital marketing (website, facebook, slide , giao diện website, poster, bandroll...)
Xây dựng lên ý tưởng theo yêu cầu sản phẩm và yêu cầu của các phòng ban.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên sinh viên/fresher ngành Thiết kế đồ họa hoặc các cá nhân có định hướng về lĩnh vực thiết kế
Có thẩm mỹ tốt trong lĩnh vực thiết kế
Có nhu cầu phát triển bản thân bằng công việc thực tế
Chủ động, có khả năng học hỏi nhanh và khả năng nắm bắt thông tin tốt, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới đáp ứng công việc
Gửi kèm Portfolio hoặc các sản phẩm thiết kế đã thực hiện.
Có thẩm mỹ tốt trong lĩnh vực thiết kế
Có nhu cầu phát triển bản thân bằng công việc thực tế
Chủ động, có khả năng học hỏi nhanh và khả năng nắm bắt thông tin tốt, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới đáp ứng công việc
Gửi kèm Portfolio hoặc các sản phẩm thiết kế đã thực hiện.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TLT Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp: 3 – 5 triệu
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h – 17h), sắp xếp linh hoạt phù hợp với lịch hẹn của thực tập sinh
Được thực tế làm việc trong các dự án của công ty.
Được hướng dẫn làm việc và đào tạo chuyên môn.
Được hỗ trợ dấu mộc và trợ cấp thực tập.
Có cơ hội được xét duyệt được trở thành nhân viên chính thức
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h – 17h), sắp xếp linh hoạt phù hợp với lịch hẹn của thực tập sinh
Được thực tế làm việc trong các dự án của công ty.
Được hướng dẫn làm việc và đào tạo chuyên môn.
Được hỗ trợ dấu mộc và trợ cấp thực tập.
Có cơ hội được xét duyệt được trở thành nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TLT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI