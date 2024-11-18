Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TLT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 Ngô Bệ, Phường 13, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Sử dụng photoshop, thiết kế banner.

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh Digital marketing (website, facebook, slide , giao diện website, poster, bandroll...)

Xây dựng lên ý tưởng theo yêu cầu sản phẩm và yêu cầu của các phòng ban.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên/fresher ngành Thiết kế đồ họa hoặc các cá nhân có định hướng về lĩnh vực thiết kế

Có thẩm mỹ tốt trong lĩnh vực thiết kế

Có nhu cầu phát triển bản thân bằng công việc thực tế

Chủ động, có khả năng học hỏi nhanh và khả năng nắm bắt thông tin tốt, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới đáp ứng công việc

Gửi kèm Portfolio hoặc các sản phẩm thiết kế đã thực hiện.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TLT Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp: 3 – 5 triệu

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h – 17h), sắp xếp linh hoạt phù hợp với lịch hẹn của thực tập sinh

Được thực tế làm việc trong các dự án của công ty.

Được hướng dẫn làm việc và đào tạo chuyên môn.

Được hỗ trợ dấu mộc và trợ cấp thực tập.

Có cơ hội được xét duyệt được trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TLT

