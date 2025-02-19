Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
- Hồ Chí Minh: Quản lý và nhân viên cũ kèm cặp 1
- 1 trong 1
- 2 tháng đầu. Cơ hội phát triển tốt, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu nhập hấp dẫn!, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tư vấn & triển khai: Hỗ trợ khách hàng xây dựng website, phát triển ứng dụng di động để bán hàng và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Tư vấn & triển khai
Giải đáp & hỗ trợ: Cung cấp thông tin về thiết kế website, hosting, tên miền,... giúp khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp.
Giải đáp & hỗ trợ
Chăm sóc khách hàng: Duy trì, hỗ trợ khách hàng cũ qua email, điện thoại, đảm bảo sự hài lòng và gắn kết lâu dài.
Chăm sóc khách hàng
Làm việc tại văn phòng: Chủ yếu trao đổi qua điện thoại và Internet, không yêu cầu đi thị trường.
Làm việc tại văn phòng
Đào tạo trước khi làm việc: Được tham gia các buổi tập huấn chuyên sâu để trang bị kiến thức và kỹ năng.
Đào tạo trước khi làm việc
Cơ hội cho bạn: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển và thu nhập hấp dẫn!
Cơ hội cho bạn
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không cần kinh nghiệm
Đối tượng: Sinh viên có thể làm việc full-time.
Đối tượng
Kỹ năng cơ bản: Giao tiếp rõ ràng, sử dụng máy tính thành thạo.
Kỹ năng cơ bản
Tinh thần làm việc nhóm: Hỗ trợ, phối hợp tốt với đồng đội.
Tinh thần làm việc nhóm
Tác phong chuyên nghiệp: Đúng giờ, kỷ luật, lịch sự, hòa đồng.
Tác phong chuyên nghiệp
Cơ hội tuyệt vời để học hỏi, phát triển và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp!
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
