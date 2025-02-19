Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quản lý và nhân viên cũ kèm cặp 1 - 1 trong 1 - 2 tháng đầu. Cơ hội phát triển tốt, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu nhập hấp dẫn!, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn & triển khai: Hỗ trợ khách hàng xây dựng website, phát triển ứng dụng di động để bán hàng và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Giải đáp & hỗ trợ: Cung cấp thông tin về thiết kế website, hosting, tên miền,... giúp khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp.

Chăm sóc khách hàng: Duy trì, hỗ trợ khách hàng cũ qua email, điện thoại, đảm bảo sự hài lòng và gắn kết lâu dài.

Làm việc tại văn phòng: Chủ yếu trao đổi qua điện thoại và Internet, không yêu cầu đi thị trường.

Đào tạo trước khi làm việc: Được tham gia các buổi tập huấn chuyên sâu để trang bị kiến thức và kỹ năng.

Cơ hội cho bạn: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển và thu nhập hấp dẫn!

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không cần kinh nghiệm – Được đào tạo 100%.

Đối tượng: Sinh viên có thể làm việc full-time.

Kỹ năng cơ bản: Giao tiếp rõ ràng, sử dụng máy tính thành thạo.

Tinh thần làm việc nhóm: Hỗ trợ, phối hợp tốt với đồng đội.

Tác phong chuyên nghiệp: Đúng giờ, kỷ luật, lịch sự, hòa đồng.

Cơ hội tuyệt vời để học hỏi, phát triển và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp!

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

