Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 677/2A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ các công việc liên quan đến tuyển dụng: đăng tuyển dụng, tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ ứng viên theo các tiêu chí trong yêu cầu công việc
Sơ vấn các hồ sơ vị trí thực tập, nhân viên lao động phổ thông, tham gia cùng các anh chị team Tuyển dụng trong quá trình phỏng vấn
Hỗ trợ các thủ tục nhân việc, tạo data dữ liệu ứng viên mới trên phần mềm nhân sự
Hỗ trợ quản trị Fanpage, các bài job posting, các chương trình hoạt động của công ty
Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực
Không yêu cầu kinh nghiệm,sẽ được đào tạo, hướng dẫn
Ưu tiên các bạn có thể làm việc Full- time
Khá Excel, Google sheet, biết thiết kế cơ bản trên canva
Nhanh nhẹn, siêng năng, nghiêm túc trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ phụ cấp, dấu mộc thực tập
Daily food đa dạng (miễn phí sữa chua, trái cây, trà, cafe, bánh kẹo)
Làm việc tại môi trường trẻ trung, năng động và thân thiện
Được đào tạo và trải nghiệm thực tế công việc chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 677/2A, Điện Biên Phủ, phường 25, Q.Bình Thạnh. TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

