Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 677/2A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ các công việc liên quan đến tuyển dụng: đăng tuyển dụng, tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ ứng viên theo các tiêu chí trong yêu cầu công việc

Sơ vấn các hồ sơ vị trí thực tập, nhân viên lao động phổ thông, tham gia cùng các anh chị team Tuyển dụng trong quá trình phỏng vấn

Hỗ trợ các thủ tục nhân việc, tạo data dữ liệu ứng viên mới trên phần mềm nhân sự

Hỗ trợ quản trị Fanpage, các bài job posting, các chương trình hoạt động của công ty

Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực

Không yêu cầu kinh nghiệm,sẽ được đào tạo, hướng dẫn

Ưu tiên các bạn có thể làm việc Full- time

Khá Excel, Google sheet, biết thiết kế cơ bản trên canva

Nhanh nhẹn, siêng năng, nghiêm túc trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ phụ cấp, dấu mộc thực tập

Daily food đa dạng (miễn phí sữa chua, trái cây, trà, cafe, bánh kẹo)

Làm việc tại môi trường trẻ trung, năng động và thân thiện

Được đào tạo và trải nghiệm thực tế công việc chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

