Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC
- Hồ Chí Minh: Bùi Tá Hán, An Phú., Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Quản lý và duy trì các kênh Tiktok, Facebook của công ty, phát triển nội dung.
Quay dựng và chỉnh sửa video phù hợp với xu hướng, đảm bảo chất lượng nội dung cho các bài đăng trên nền tảng MXH.
Thiết kế poster, banner, standee và các ấn phẩm cho sự kiện, chiến dịch và đảm bảo tính nhận diện trong các sản phẩm truyền thông.
Tham gia lên ý tưởng và xây dựng content để đăng bài trên các kênh của công ty.
Tham gia hỗ trợ các sự kiện truyền thông khác theo yêu cầu của quản lý.
Hỗ trợ chuẩn bị, điều phối và tổ chức các sự kiện nội bộ.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm edit để quay dựng video.
Có khả năng quay, chụp, chỉnh ảnh tin tức, sự kiện,...
Nắm bắt nhanh các xu hướng và trend trên MXH.
Sáng tạo, tự tin trước ống kính và biết cách làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc kỳ thực tập.
Môi trường làm việc trẻ trung.
Được cấp thiết bị làm việc.
Được đóng BHXH khi làm ký hợp đồng chính thức.
Lương tháng 13 và thưởng nếu có kết quả tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXT WAVE VIET NAM INC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
