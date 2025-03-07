Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33C Nguyễn Háo Vĩnh, Tân Quý, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Tham gia các chiến dịch chạy quảng cáo trên nền tảng google của công ty

Lên ý tưởng thiết kế landingpage, xây dựng bố cục nội dung

Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích ads, hứng thú với việc tối ưu giá và kiếm data

Chủ động học hỏi, có tinh thần làm việc để đạt kết quả

Có kỹ năng: edit video, photoshop, content là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ mộc thực tập

Hỗ trợ kiến thức ngành

Phụ cấp thực tập: 2.000.000 VNĐ/tháng theo ngày công

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG

