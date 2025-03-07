Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG
Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 33C Nguyễn Háo Vĩnh, Tân Quý, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Tham gia các chiến dịch chạy quảng cáo trên nền tảng google của công ty
Lên ý tưởng thiết kế landingpage, xây dựng bố cục nội dung
Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích ads, hứng thú với việc tối ưu giá và kiếm data
Chủ động học hỏi, có tinh thần làm việc để đạt kết quả
Có kỹ năng: edit video, photoshop, content là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ mộc thực tập
Hỗ trợ kiến thức ngành
Phụ cấp thực tập: 2.000.000 VNĐ/tháng theo ngày công
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
