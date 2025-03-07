Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN
Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 465/2 Phan Văn Trị, phường 5, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu
- Hỗ trợ các công việc giấy tờ, hợp đồng, báo cáo cho phòng Kinh doanht.
- Hỗ trợ scan và lưu trữ hồ sơ, chứng từ.
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Là sinh viên năm cuối;
- Có thể làm việc tối thiểu 4 ngày/tuần (Thời gian làm việc: 8h00-12h00 và 13h00-17h00, từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần);
- Năng động, có trách nhiệm, nhiệt tình, ham học hỏi, hòa đồng;
-Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
-Nhanh nhẹn, tư duy sáng tạo trong công việc và có sức khỏe tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN Thì Được Hưởng Những Gì
- Sinh viên có điều kiện thực tập trong môi trường doanh nghiệp, có thêm kinh nghiệm trong chuyên môn
- Phụ cấp tiền lương: 2.000.000đ/tháng
- Hỗ trợ dấu mộc cho sinh viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
