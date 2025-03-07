Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 465/2 Phan Văn Trị, phường 5, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu

- Hỗ trợ các công việc giấy tờ, hợp đồng, báo cáo cho phòng Kinh doanht.

- Hỗ trợ scan và lưu trữ hồ sơ, chứng từ.

- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Là sinh viên năm cuối;

- Có thể làm việc tối thiểu 4 ngày/tuần (Thời gian làm việc: 8h00-12h00 và 13h00-17h00, từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần);

- Năng động, có trách nhiệm, nhiệt tình, ham học hỏi, hòa đồng;

-Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

-Nhanh nhẹn, tư duy sáng tạo trong công việc và có sức khỏe tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN Thì Được Hưởng Những Gì

- Sinh viên có điều kiện thực tập trong môi trường doanh nghiệp, có thêm kinh nghiệm trong chuyên môn

- Phụ cấp tiền lương: 2.000.000đ/tháng

- Hỗ trợ dấu mộc cho sinh viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.