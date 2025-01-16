Tuyển Mobile Developer CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12, Alley 40, Nguy Nhu Kon Tum Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tham gia phát triển các ứng dụng di động trên nền tảng [Android/iOS/Flutter/React Native].

Cộng tác với đội ngũ thiết kế và phát triển để hiện thực hóa các ý tưởng từ thiết kế UI/UX thành sản phẩm thực tế.

Tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa ứng dụng.

Hỗ trợ kiểm tra và sửa lỗi ứng dụng trước khi triển khai.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về lập trình di động trên một trong các nền tảng: Android (Java/Kotlin), iOS (Swift/Objective-C), hoặc đa nền tảng (Flutter, React Native).

Hiểu biết cơ bản về cấu trúc dữ liệu, giải thuật và mô hình MVC/MVVM.

Có kinh nghiệm với các công cụ quản lý mã nguồn như Git là một lợi thế.

Tư duy logic tốt, có khả năng làm việc nhóm và tinh thần học hỏi cao.

Ưu tiên ứng viên có sản phẩm hoặc dự án cá nhân để demo.

Tại CHT LAB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 8 - 15tr/tháng

Lương tháng thứ 13 và thưởng cuối năm (dựa theo kết quả kinh doanh)

Làm việc từ 8h30 – 18h từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và CN

Thử việc tối đa 2 tháng hưởng 100% lương

Sinh nhật 10% lương thỏa thuận

15 ngày phép/năm, cuối năm còn phép sẽ quy ra tiền hoàn trả cho nhân viên

Cấp macbook khi làm việc tại Công ty

Trà, cà phê, ăn nhẹ giờ chiều hàng ngày

Tham gia các chuyến du lịch, team building tối thiểu 2 lần/năm (sẽ có những chuyến đi dài ngày để thay đổi không khí làm việc).

Có cơ hội được tham gia các khóa học chất lượng để phát triển bản thân.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, có sức cạnh tranh, được làm việc về các dự án, sản phẩm quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHT LAB

