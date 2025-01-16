Tuyển Mobile Developer CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Mobile Developer CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CHT LAB
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
CHT LAB

Mobile Developer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CHT LAB

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 12, Alley 40, Nguy Nhu Kon Tum Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tham gia phát triển các ứng dụng di động trên nền tảng [Android/iOS/Flutter/React Native].
Cộng tác với đội ngũ thiết kế và phát triển để hiện thực hóa các ý tưởng từ thiết kế UI/UX thành sản phẩm thực tế.
Tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa ứng dụng.
Hỗ trợ kiểm tra và sửa lỗi ứng dụng trước khi triển khai.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về lập trình di động trên một trong các nền tảng: Android (Java/Kotlin), iOS (Swift/Objective-C), hoặc đa nền tảng (Flutter, React Native).
Hiểu biết cơ bản về cấu trúc dữ liệu, giải thuật và mô hình MVC/MVVM.
Có kinh nghiệm với các công cụ quản lý mã nguồn như Git là một lợi thế.
Tư duy logic tốt, có khả năng làm việc nhóm và tinh thần học hỏi cao.
Ưu tiên ứng viên có sản phẩm hoặc dự án cá nhân để demo.

Tại CHT LAB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 8 - 15tr/tháng
Lương tháng thứ 13 và thưởng cuối năm (dựa theo kết quả kinh doanh)
Làm việc từ 8h30 – 18h từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và CN
Thử việc tối đa 2 tháng hưởng 100% lương
Sinh nhật 10% lương thỏa thuận
15 ngày phép/năm, cuối năm còn phép sẽ quy ra tiền hoàn trả cho nhân viên
Cấp macbook khi làm việc tại Công ty
Trà, cà phê, ăn nhẹ giờ chiều hàng ngày
Tham gia các chuyến du lịch, team building tối thiểu 2 lần/năm (sẽ có những chuyến đi dài ngày để thay đổi không khí làm việc).
Có cơ hội được tham gia các khóa học chất lượng để phát triển bản thân.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, có sức cạnh tranh, được làm việc về các dự án, sản phẩm quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHT LAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHT LAB

CHT LAB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa TH Office Số 27, ngõ 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

