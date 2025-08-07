Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 58 Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu & phân tích dữ liệu bán hàng từ hệ thống CSDL.

Đề xuất các mô hình phân tích và gợi ý thông minh (recommendation, cảnh báo, dự đoán) phục vụ nhu cầu điều hành của doanh nghiệp.

mô hình phân tích

gợi ý thông minh

Hỗ trợ xây dựng các logic cho Trợ lý thông minh (AI Assistant).

Trợ lý thông minh

Hỗ trợ chuẩn hóa và xây dựng pipeline xử lý dữ liệu từ các CSDL khách hàng.

pipeline xử lý dữ liệu

Đề xuất giao diện hoặc kịch bản tương tác giữa chủ doanh nghiệp và trợ lý AI.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3-4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

CSDL (SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, MongoDB) (query, xử lý dữ liệu)

CSDL

Python (pandas, scikit-learn hoặc các thư viện ML/AI)

Python

Kiến thức nền tảng tốt về phân tích dữ liệu, học máy, thống kê cơ bản.

phân tích dữ liệu

học máy

Tư duy logic, chủ động học hỏi và có trách nhiệm với công việc.

Ưu tiên ứng viên từng làm các đề tài liên quan đến phân tích dữ liệu bán hàng, gợi ý, dự báo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có mentor hỗ trợ trong quá trình thực tập (theo sát dữ liệu thực tế).

Cơ hội tham gia vào sản phẩm có người dùng thực (trong ngành bán lẻ, phân phối).

Hỗ trợ phụ cấp thực tập (thoả thuận) + cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.

Môi trường làm việc mở, linh hoạt, hướng tới ứng dụng AI vào sản phẩm thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM

