Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM
- Hà Nội: 58 Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm hiểu & phân tích dữ liệu bán hàng từ hệ thống CSDL.
Đề xuất các mô hình phân tích và gợi ý thông minh (recommendation, cảnh báo, dự đoán) phục vụ nhu cầu điều hành của doanh nghiệp.
mô hình phân tích
gợi ý thông minh
Hỗ trợ xây dựng các logic cho Trợ lý thông minh (AI Assistant).
Trợ lý thông minh
Hỗ trợ chuẩn hóa và xây dựng pipeline xử lý dữ liệu từ các CSDL khách hàng.
pipeline xử lý dữ liệu
Đề xuất giao diện hoặc kịch bản tương tác giữa chủ doanh nghiệp và trợ lý AI.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
CSDL (SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, MongoDB) (query, xử lý dữ liệu)
CSDL
Python (pandas, scikit-learn hoặc các thư viện ML/AI)
Python
Kiến thức nền tảng tốt về phân tích dữ liệu, học máy, thống kê cơ bản.
phân tích dữ liệu
học máy
Tư duy logic, chủ động học hỏi và có trách nhiệm với công việc.
Ưu tiên ứng viên từng làm các đề tài liên quan đến phân tích dữ liệu bán hàng, gợi ý, dự báo.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội tham gia vào sản phẩm có người dùng thực (trong ngành bán lẻ, phân phối).
Hỗ trợ phụ cấp thực tập (thoả thuận) + cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.
Môi trường làm việc mở, linh hoạt, hướng tới ứng dụng AI vào sản phẩm thực tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI