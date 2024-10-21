Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Tập đoàn Adam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 642 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

– Gọi điện tư vấn sản phẩm cho khách hàng tiềm năng từ Data marketing cung cấp

– Chăm sóc khách hàng đã sử dụng sản phẩm, hỗ trợ tư vấn các chương trình khuyễn mại và ưu đãi

– Tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm của Công ty để giải đáp câu hỏi, thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ từ phía khách hàng.

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu

– 21 - 35 tuổi

– Nhanh nhẹn, giọng nói dễ nghe ,không nói giọng địa phương

– Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

– Có laptop cá nhân

Tại Công ty CP Tập đoàn Adam Group Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập: 8- 15 triệu/ tháng (Lương cứng 6 triệu + Phụ cấp ăn trưa 650K/ 26 công + KPIs + thưởng doanh số)

– Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty, lễ tết, sinh nhật, du lịch, bảo hiểm,...

– Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

-Tự chọn lịch làm theo lịch cá nhân

-Nhận Full lương cứng ngay trong quá trình thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Adam Group

