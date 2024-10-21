Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Tập đoàn Adam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty CP Tập đoàn Adam Group
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty CP Tập đoàn Adam Group

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty CP Tập đoàn Adam Group

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 642 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

– Gọi điện tư vấn sản phẩm cho khách hàng tiềm năng từ Data marketing cung cấp
– Chăm sóc khách hàng đã sử dụng sản phẩm, hỗ trợ tư vấn các chương trình khuyễn mại và ưu đãi
– Tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm của Công ty để giải đáp câu hỏi, thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ từ phía khách hàng.
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu
– 21 - 35 tuổi
– Nhanh nhẹn, giọng nói dễ nghe ,không nói giọng địa phương
– Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
– Có laptop cá nhân

Tại Công ty CP Tập đoàn Adam Group Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập: 8- 15 triệu/ tháng (Lương cứng 6 triệu + Phụ cấp ăn trưa 650K/ 26 công + KPIs + thưởng doanh số)
– Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty, lễ tết, sinh nhật, du lịch, bảo hiểm,...
– Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.
-Tự chọn lịch làm theo lịch cá nhân
-Nhận Full lương cứng ngay trong quá trình thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Adam Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tập đoàn Adam Group

Công ty CP Tập đoàn Adam Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 95 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

