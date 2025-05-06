Tuyển Tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Tòa Sacombank Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chuẩn bị, soạn thảo, lưu trữ văn bản, tài liệu, chứng từ phục vụ kinh doanh (báo giá, PO/hợp đồng, biên bản bàn giao, nghiệm thu, hồ sơ vendor, ...) bằng tiếng Việt và tiếng Trung.

Liên hệ, tương tác với khách hàng, đối tác và các bộ phận, phòng ban liên quan để triển khai thực hiện đơn hàng, giao nhận hàng hóa và thu hồi công nợ; tiếp nhận, phản hồi và xử lý các yêu cầu từ khách hàng.

Đọc hiểu, dịch tài liệu kinh doanh bằng tiếng Trung.

Hỗ trợ Giám đốc, Trưởng Bộ phận và Nhân viên Kinh doanh trong các hoạt động bán hàng và hành chính của bộ phận.

Theo dõi, cập nhật dữ liệu kinh doanh, thực hiện Báo cáo Kinh doanh định kỳ và khi có yêu cầu.

Phiên dịch cho Bộ phận Kinh doanh khi làm việc với khách hàng Trung

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành:Kinh tế, Kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Tài chính - Ngân hàng,Kế toán,

Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm là 1 lợi thế).

Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel.

Đọc, hiểu và có thể soạn thảo, dịch các tài liệu bằng Tiếng Trung.

Có tính cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật tốt trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Ăn trưa tại văn phòng

Cấp máy tính, công cụ làm việc

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quyđịnh nhà nước.

Được đào tạo bồidưỡng nâng cao trình độ, nănglực chuyên môn.

Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Thưởng các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty, tham quan nghỉ mát hàng năm.

Được làm việc trong môi trường năng động.

Review lương: 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam

