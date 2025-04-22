Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thu mua hàng hoá từ các nhà cung cấp trung quốc.

Kiểm soát đơn hàng: theo dõi tồn kho, lập kế hoạch nhập hàng, đảm bảo tiến độ, số lượng và chất lượng.

Chuẩn bị hồ sơ hải quan, làm việc với đơn vị Logisitics và hải quan, sử dụng phần mềm Ecus (ưu tiên).

Quản lý chứng từ Xuất Nhập khẩu

Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến nhập khẩu (giao nhận, số lượng, chất lượng).

Theo dõi hợp đồng, đơn hàng với các nhà cung cấp.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm về Xuất Nhập Khẩu

Ưu tiên đã làm việc với nhà cung cấp trung quốc

Sử dụng tiếng trung tốt, từ HSK 4

Nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13.000.000 - 15.000.000

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe

Phụ cấp thâm niên

Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc

Khám sức khoẻ định kỳ

Bảo hiểm full lương

Nghĩ lễ, nghỉ phép theo quy định nhà nước

12 ngày phép năm

Tham gia các hoạt động nội bộ

Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

