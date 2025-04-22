Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Tiếng Trung

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thu mua hàng hoá từ các nhà cung cấp trung quốc.
Kiểm soát đơn hàng: theo dõi tồn kho, lập kế hoạch nhập hàng, đảm bảo tiến độ, số lượng và chất lượng.
Chuẩn bị hồ sơ hải quan, làm việc với đơn vị Logisitics và hải quan, sử dụng phần mềm Ecus (ưu tiên).
Quản lý chứng từ Xuất Nhập khẩu
Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến nhập khẩu (giao nhận, số lượng, chất lượng).
Theo dõi hợp đồng, đơn hàng với các nhà cung cấp.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2000 - 1986
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm về Xuất Nhập Khẩu
Ưu tiên đã làm việc với nhà cung cấp trung quốc
Sử dụng tiếng trung tốt, từ HSK 4
Nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13.000.000 - 15.000.000
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe
Phụ cấp thâm niên
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Khám sức khoẻ định kỳ
Bảo hiểm full lương
Nghĩ lễ, nghỉ phép theo quy định nhà nước
12 ngày phép năm
Tham gia các hoạt động nội bộ
Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

