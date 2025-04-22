Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
- Hà Nội: Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Thu mua hàng hoá từ các nhà cung cấp trung quốc.
Kiểm soát đơn hàng: theo dõi tồn kho, lập kế hoạch nhập hàng, đảm bảo tiến độ, số lượng và chất lượng.
Chuẩn bị hồ sơ hải quan, làm việc với đơn vị Logisitics và hải quan, sử dụng phần mềm Ecus (ưu tiên).
Quản lý chứng từ Xuất Nhập khẩu
Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến nhập khẩu (giao nhận, số lượng, chất lượng).
Theo dõi hợp đồng, đơn hàng với các nhà cung cấp.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm về Xuất Nhập Khẩu
Ưu tiên đã làm việc với nhà cung cấp trung quốc
Sử dụng tiếng trung tốt, từ HSK 4
Nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi
Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe
Phụ cấp thâm niên
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Khám sức khoẻ định kỳ
Bảo hiểm full lương
Nghĩ lễ, nghỉ phép theo quy định nhà nước
12 ngày phép năm
Tham gia các hoạt động nội bộ
Lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI