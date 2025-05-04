Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TCE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1L, tòa 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Quản lý hệ thống CRM;

Tổng hợp, quản lý, theo dõi, cập nhật tình trạng thiết bị lên hệ thống quản lý thiết bị CRM của hãng;

Làm đề xuất linh kiện, phụ tùng cho đội kỹ sư thực hiện công tác cung cấp dịch vụ bảo trì, báo dưỡng, sửa chữa thiết bị cho khách hàng.

Quản lý danh mục hợp đồng thiết bị với khách hàng, theo dõi thời gian bảo hành, bảo trì thiết bị cho khách hàng.

Biên phiên dịch tài liệu, văn bản, cuộc họp;

Hỗ trợ chấm công cho các kỹ sự dịch vụ;

Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và của công ty.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế quốc tế, thương mại, ngoại ngữ...;

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm các công việc liên quan đến Tiếng Trung;

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung HSK4 trở lên;

Chăm chỉ, cẩn thận, năng động và cởi mở;

Mong muốn có công việc ổn định, gắn bó lâu dài với công ty.

