Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TCE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TCE Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TCE Pro Company

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TCE Pro Company

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1L, tòa 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Quản lý hệ thống CRM;
Tổng hợp, quản lý, theo dõi, cập nhật tình trạng thiết bị lên hệ thống quản lý thiết bị CRM của hãng;
Làm đề xuất linh kiện, phụ tùng cho đội kỹ sư thực hiện công tác cung cấp dịch vụ bảo trì, báo dưỡng, sửa chữa thiết bị cho khách hàng.
Quản lý danh mục hợp đồng thiết bị với khách hàng, theo dõi thời gian bảo hành, bảo trì thiết bị cho khách hàng.
Biên phiên dịch tài liệu, văn bản, cuộc họp;
Hỗ trợ chấm công cho các kỹ sự dịch vụ;
Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và của công ty.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế quốc tế, thương mại, ngoại ngữ...;
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm các công việc liên quan đến Tiếng Trung;
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung HSK4 trở lên;
Chăm chỉ, cẩn thận, năng động và cởi mở;
Mong muốn có công việc ổn định, gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TCE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TCE Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TCE Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TCE Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1L, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

