Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ACCRETECH VIỆT NAM. CHI NHÁNH BÁN DẪN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa CEO Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung

Hỗ trợ công việc phiên dịch khi đi gặp khách hàng.

Biên dịch tài liệu, hồ sơ giữa Công ty với khách hàng.

Theo dõi, hỗ trợ, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tìm kiếm, khai thác các khách hàng mới, tiềm năng.

Tiếp nhận, theo dõi và hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu xử lý sự cố.

Trao đổi, thăm hỏi trực tiếp và họp bàn định kỳ với khách hàng để cập nhật tình hình hiện tại cũng như kế hoạch, dự án của khách hàng trong tương lai.

Kết hợp với các bộ phận khác trong quá trình giải quyết, xử lý công việc.

Các công việc khác được giao bởi cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp/ Đang chờ bằng Cao đẳng, Đại học.

Có định hướng công việc lâu dài theo như mô tả ở trên.

Có bằng HSK4 trở lên, có kinh nghiệm biên phiên dịch.

Có thể đi tỉnh (trong ngày) (chiếm 70%)

Tiếng Anh cơ bản (trao đổi email, đọc hiểu cơ bản)

Thái độ cầu tiến, tích cực học hỏi

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết tình huống

Tại CÔNG TY TNHH ACCRETECH VIỆT NAM. CHI NHÁNH BÁN DẪN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Đào tạo về sản phẩm, kỹ năng mềm.

Phụ cấp: xăng xe, công tác phí, OT, thẻ taxi khi đi khách hàng.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định (Full lương) sau thời gian thử việc.

Gói BH sức khỏe Bảo Việt cho bản thân.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ACCRETECH VIỆT NAM. CHI NHÁNH BÁN DẪN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.