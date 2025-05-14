Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ACCRETECH VIỆT NAM. CHI NHÁNH BÁN DẪN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH ACCRETECH VIỆT NAM. CHI NHÁNH BÁN DẪN
- Hà Nội: Tòa CEO Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ công việc phiên dịch khi đi gặp khách hàng.
Biên dịch tài liệu, hồ sơ giữa Công ty với khách hàng.
Theo dõi, hỗ trợ, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tìm kiếm, khai thác các khách hàng mới, tiềm năng.
Tiếp nhận, theo dõi và hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu xử lý sự cố.
Trao đổi, thăm hỏi trực tiếp và họp bàn định kỳ với khách hàng để cập nhật tình hình hiện tại cũng như kế hoạch, dự án của khách hàng trong tương lai.
Kết hợp với các bộ phận khác trong quá trình giải quyết, xử lý công việc.
Các công việc khác được giao bởi cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có định hướng công việc lâu dài theo như mô tả ở trên.
Có bằng HSK4 trở lên, có kinh nghiệm biên phiên dịch.
Có thể đi tỉnh (trong ngày) (chiếm 70%)
Tiếng Anh cơ bản (trao đổi email, đọc hiểu cơ bản)
Thái độ cầu tiến, tích cực học hỏi
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết tình huống
Tại CÔNG TY TNHH ACCRETECH VIỆT NAM. CHI NHÁNH BÁN DẪN Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo về sản phẩm, kỹ năng mềm.
Phụ cấp: xăng xe, công tác phí, OT, thẻ taxi khi đi khách hàng.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định (Full lương) sau thời gian thử việc.
Gói BH sức khỏe Bảo Việt cho bản thân.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ACCRETECH VIỆT NAM. CHI NHÁNH BÁN DẪN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
