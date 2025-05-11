Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Nhận yêu cầu tìm kiếm nguồn hàng từ các dự án của bộ phận kinh doanh

Tìm kiếm, liên hệ, trao đổi, đàm phán với các nhà cung cấp

Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp

Đặt đơn hàng đầu tiên với nhà cung cấp phù hợp với dự án

Chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến đơn hàng

Quản lý và theo dõi các đơn hàng phụ trách

Cập nhật các thông tin liên quan đến hàng hóa, nhà cung cấp

Báo cáo định kì cho trưởng phòng

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm về tìm kiếm nguồn hàng trung quốc

Có thể sử dụng tốt tiếng Trung để trao đổi, đàm phán (từ HSK4)

Có kinh nghiệm về XNK là 1 lợi thế

Có kỹ năng đàm phán tốt

Tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ tìm kiếm nguồn hàng, và XNK

Lương khởi điểm: 15.000.000 – 18.000.000/tháng

Phụ cấp hàng tháng: Ăn trưa (30k/bữa), gửi xe tháng (90k/tháng), phụ cấp gửi xe sau giờ hành chính.

Thiết bị làm việc được cấp: Máy tính bàn, điện thoại bàn, điện thoại di động

Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng (không quá m10).

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, văn phòng hạng A sang chảnh.

Chính sách đãi ngộ công bằng, tương xứng.

Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Xét duyệt tăng lương vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm (lần thứ 3 đối với CBCNV có thành tích tốt).

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT – BHTN.

12 ngày phép năm sau khi lên chính thức, có các ngày nghỉ phép có lương cho các lý do đặc biệt.

Nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước.

Hưởng lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ

Tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hàng năm.

Hoạt động nội bộ vào chiều các thứ 7 làm việc trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

