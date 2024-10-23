Tuyển Tiktok CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 Nguyễn Thị Diệu Phường Võ Thị Sáu Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Sáng tạo nội dung: Lập kế hoạch và triển khai lịch nội dung trên TikTok phù hợp với mục tiêu thương hiệu. Tạo ra các video sáng tạo, hấp dẫn và theo xu hướng để thu hút sự chú ý. Nghiên cứu xu hướng: Luôn cập nhật các xu hướng mới nhất trên TikTok, hashtag, thử thách và các thay đổi trên nền tảng. Sử dụng những thông tin này để duy trì nội dung phù hợp và thu hút. Sản xuất video: Quay, chỉnh sửa và sản xuất các video ngắn chất lượng cao, phù hợp với TikTok, đảm bảo hình ảnh, âm thanh và hiệu ứng mượt mà. Tương tác với người dùng: Tương tác với người theo dõi, trả lời các bình luận và khuyến khích sự tham gia từ cộng đồng để tạo dựng sự hiện diện tích cực và năng động trên TikTok. Phân tích hiệu suất: Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) như lượt xem, lượt thích, lượt chia sẻ, tăng trưởng người theo dõi và tỷ lệ tương tác. Sử dụng những thông tin này để điều chỉnh chiến lược nội dung và cải thiện kết quả.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương. Kỹ năng phân tích, xử lý thông tin. Kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lược. Chịu được áp lực công việc. Thích nghi nhanh với sự thay đổi. Sử dụng thành thạo Microsoft Office.Khả năng làm việc trong môi trường năng động, cường độ áp lực công việc cao. Hòa nhã, vui vẻ, trung thực và có tinh thần hợp tác. Lắng nghe và tiếp thu ý kiến, quan tâm đến tất cả nhân viên Có tinh thần cầu tiến, cải cách và sáng tạo.Có thể làm việc độc lập và hợp tác theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10.000.000 – 12.000.000đ + bonus affiliate Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị cần thiết cho công việc. Tăng lương 1 năm/ 1 lần, có thể xét tăng lương 6 tháng/ 1 lần nếu năng lực làm việc tốt. Được tham dự các khóa huấn luyện chuyên môn. Được làm việc trong một môi trường tiện nghi và chuyên nghiệp. Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến cao. Các phúc lợi khác như thưởng vào các ngày lễ, tết, dịp sinh nhật, cưới hỏi. Chương trình nghỉ dưỡng, team building hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP

