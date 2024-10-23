Tuyển Tiktok CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Tiktok CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP

Tiktok

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 32 Nguyễn Thị Diệu Phường Võ Thị Sáu Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Sáng tạo nội dung: Lập kế hoạch và triển khai lịch nội dung trên TikTok phù hợp với mục tiêu thương hiệu. Tạo ra các video sáng tạo, hấp dẫn và theo xu hướng để thu hút sự chú ý. Nghiên cứu xu hướng: Luôn cập nhật các xu hướng mới nhất trên TikTok, hashtag, thử thách và các thay đổi trên nền tảng. Sử dụng những thông tin này để duy trì nội dung phù hợp và thu hút. Sản xuất video: Quay, chỉnh sửa và sản xuất các video ngắn chất lượng cao, phù hợp với TikTok, đảm bảo hình ảnh, âm thanh và hiệu ứng mượt mà. Tương tác với người dùng: Tương tác với người theo dõi, trả lời các bình luận và khuyến khích sự tham gia từ cộng đồng để tạo dựng sự hiện diện tích cực và năng động trên TikTok. Phân tích hiệu suất: Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) như lượt xem, lượt thích, lượt chia sẻ, tăng trưởng người theo dõi và tỷ lệ tương tác. Sử dụng những thông tin này để điều chỉnh chiến lược nội dung và cải thiện kết quả.
Sáng tạo nội dung: Lập kế hoạch và triển khai lịch nội dung trên TikTok phù hợp với mục tiêu thương hiệu. Tạo ra các video sáng tạo, hấp dẫn và theo xu hướng để thu hút sự chú ý.
Nghiên cứu xu hướng: Luôn cập nhật các xu hướng mới nhất trên TikTok, hashtag, thử thách và các thay đổi trên nền tảng. Sử dụng những thông tin này để duy trì nội dung phù hợp và thu hút.
Sản xuất video: Quay, chỉnh sửa và sản xuất các video ngắn chất lượng cao, phù hợp với TikTok, đảm bảo hình ảnh, âm thanh và hiệu ứng mượt mà.
Tương tác với người dùng: Tương tác với người theo dõi, trả lời các bình luận và khuyến khích sự tham gia từ cộng đồng để tạo dựng sự hiện diện tích cực và năng động trên TikTok.
Phân tích hiệu suất: Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) như lượt xem, lượt thích, lượt chia sẻ, tăng trưởng người theo dõi và tỷ lệ tương tác. Sử dụng những thông tin này để điều chỉnh chiến lược nội dung và cải thiện kết quả.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương. Kỹ năng phân tích, xử lý thông tin. Kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lược. Chịu được áp lực công việc. Thích nghi nhanh với sự thay đổi. Sử dụng thành thạo Microsoft Office.Khả năng làm việc trong môi trường năng động, cường độ áp lực công việc cao. Hòa nhã, vui vẻ, trung thực và có tinh thần hợp tác. Lắng nghe và tiếp thu ý kiến, quan tâm đến tất cả nhân viên Có tinh thần cầu tiến, cải cách và sáng tạo.Có thể làm việc độc lập và hợp tác theo nhóm.
Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.
Kỹ năng phân tích, xử lý thông tin.
Kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lược.
Chịu được áp lực công việc.
Thích nghi nhanh với sự thay đổi.
Sử dụng thành thạo Microsoft Office.Khả năng làm việc trong môi trường năng động, cường độ áp lực công việc cao.
Hòa nhã, vui vẻ, trung thực và có tinh thần hợp tác.
Lắng nghe và tiếp thu ý kiến, quan tâm đến tất cả nhân viên
Có tinh thần cầu tiến, cải cách và sáng tạo.Có thể làm việc độc lập và hợp tác theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10.000.000 – 12.000.000đ + bonus affiliate Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị cần thiết cho công việc. Tăng lương 1 năm/ 1 lần, có thể xét tăng lương 6 tháng/ 1 lần nếu năng lực làm việc tốt. Được tham dự các khóa huấn luyện chuyên môn. Được làm việc trong một môi trường tiện nghi và chuyên nghiệp. Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến cao. Các phúc lợi khác như thưởng vào các ngày lễ, tết, dịp sinh nhật, cưới hỏi. Chương trình nghỉ dưỡng, team building hằng năm
Mức lương từ 10.000.000 – 12.000.000đ + bonus affiliate
Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị cần thiết cho công việc.
Tăng lương 1 năm/ 1 lần, có thể xét tăng lương 6 tháng/ 1 lần nếu năng lực làm việc tốt.
Được tham dự các khóa huấn luyện chuyên môn.
Được làm việc trong một môi trường tiện nghi và chuyên nghiệp.
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến cao.
Các phúc lợi khác như thưởng vào các ngày lễ, tết, dịp sinh nhật, cưới hỏi.
Chương trình nghỉ dưỡng, team building hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP

CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 32 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tiktok-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job222634
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACV Entertainment
Tuyển Tiktok Công ty TNHH ACV Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH ACV Entertainment
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Tiktok Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam
Tuyển Tiktok Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH
Tuyển Tiktok Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Tuyển Tiktok Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.6 - 7.6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Serepok
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Serepok
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACV Entertainment
Tuyển Tiktok Công ty TNHH ACV Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH ACV Entertainment
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Tiktok Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam
Tuyển Tiktok Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH
Tuyển Tiktok Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Tuyển Tiktok Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.6 - 7.6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiktok Dai-ichi Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu Dai-ichi Life Việt Nam
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN LINH
Trên 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH NET STREAM MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH NET STREAM MEDIA
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok Công Ty TNHH Gobeyond làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Gobeyond
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH HIIP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu CÔNG TY TNHH HIIP
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok Công Ty TNHH Phúc Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu Công Ty TNHH Phúc Giang
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiktok Công ty cổ phần vàng bạc đá quý KING JADE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần vàng bạc đá quý KING JADE
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH WINTOK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH WINTOK
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU
3 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH SIA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SIA GROUP
0.1 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH LANBENA
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO
5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN LINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiktok Tập Đoàn Sen Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Tập Đoàn Sen Group
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiktok Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH RECHIC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO
5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
6.6 - 7.7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CẢNH NGUYỆT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CẢNH NGUYỆT VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH O-TECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH O-TECH VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH GOODTIME MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GOODTIME MEDIA
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH SONIC FUSION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH SONIC FUSION
15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok Công Ty TNHH Dreamcos VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dreamcos VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm